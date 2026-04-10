Economía

Central termoeléctrica Antonio Guiteras en proceso de arranque

Foto del avatar 10 de abril de 2026 0 comment
Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas

La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas se encuentra en proceso de arranque este viernes, luego de trabajar en las averías que ocasionaron su salida del Sistema Electroenergético Nacional el pasado 6 de abril.

Román Pérez Castañeda, director general de la Planta, refirió que las mayores acciones estuvieron centradas en solucionar lo dañado, aunque también se realizó mantenimiento en otras áreas.

«Las tres zonas averiadas eran el recalentador de alta, el recalentador de baja y una cámara muerta; las dos primeras en tubería y la otra en salida de gas.

Además, se realizaron más de 400 actividades, que incluyeron la parte automática y eléctrica, el lavado de los calentadores de aire regenerativos (CAR) y limpieza del condensador», aseguró el directivo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: Ana Cristina Rodríguez Pérez

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