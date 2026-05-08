Unión Eléctrica: afectación de 1720 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1876 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4232 MWh, con 598 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1400 MW, la demanda 2740 MW con 1340 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 334 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté (en proceso de arranque) con 50 MW, la entrada de la unidad 5 de Energás Jaruco con 30 MW y el completamiento de la unidad 6 de Energás Jaruco con 30 MW.

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1510 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1690 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1720 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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