Mario Sabines Lorenzo: Para el pueblo matancero trabajamos

Declaraciones de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en Matanzas, tras concluir el desfile

«Cada día estoy más impresionado con el pueblo matancero. Este año el desfile tiene un significado especial, porque recién concluimos el proceso Mi firma por la Patria, que no fue otra cosa que el respaldo de los matanceros a la lucha por la paz, a evitar una agresión militar; a que nos quiten el bloqueo y nos permitan realizar este proyecto de nación, que nos dejen comercializar combustible como el resto de los países, para poder desarrollar una sociedad como cualquier país del mundo.

«Más del 80 % de los matanceros plasmó su firma. La presencia física de esa firma no fue otra que este desfile del 1ro de mayo. En este momento en que nos quieren dividir, en medio de una guerra psicológica y mediática, esta es la realidad del pueblo cubano, este desfile.

«Este pueblo, que está lleno de dificultades con apagones de muchas horas, falta el agua y al que se le afectan las comunicaciones por el déficit de electricidad; al que tenemos el compromiso de acercarle la comida producida porque no hay combustible por culpa del cerco energético; fue el pueblo que desfiló.

«Por los matanceros estamos buscando soluciones energéticas, ya somos la provincia que más ha avanzado en Cuba en la colocación de paneles solares en viviendas aisladas, hemos podido colocar los kits fotovoltaicos en policlínicos, funerarias, bancos y otros organismos que facilitan los trámites a la población.

«También estamos orgullosos de nuestras empresas estatales y privadas, que desfilaron y fueron las que donaron las luminarias de esta calzada y que ya ascienden a 1 500 en la provincia. Asimismo, estamos poniendo protección eléctrica a los bombeos de agua, entre ellos, Bello, Canímar, El Conde, lo cual mejorará el abasto a la ciudad.

«Sabemos que las comunicaciones están muy malas en la provincia, pero hoy la Empresa de Telecomunicaciones tiene con una mipyme soluciones para mejorar esta situación en las cabeceras municipales, y ya instaló 18 puntos que benefician a muchos poblados.

«Estamos incorporando vehículos especializados para transportar pacientes de diálisis y oncología; ya hemos traído ambulancias, carros fúnebres, y seguiremos poniendo más al servicio de la población. Además, se pondrán en funcionamiento próximamente nuevos triciclos enviados por la dirección del país y otros donados por mipymes y gracias a las utilidades de empresas del territorio, para incrementar el parque de equipos eléctricos y mejorar el transporte en las ciudades.

«También se están trasladando y ajustando nueve solineras, para que las personas puedan cargar sus equipos y pretendemos que allí hasta pueda cocinar. «Nos queda seguir trabajando en los precios y la bancarización, que se complejiza por la convertibilidad del dólar, de los reaprovisionamientos de las empresas privadas, esas que han roto una parte del bloqueo para traer recursos al pueblo.

«Tenemos que lograr que el Estado comercialice la mayor parte de la producción, que la intermedie y la venda por canales digitales, y estamos negociando (el banco, el Gobierno) para que una parte de la venta sea por canales digitales, respetando siempre que van a necesitar efectivo para reaprovisionarse. Eso es una gran combate, que disgusta, que sabemos que no tenemos la solución en la mano a corto plazo; pero estamos trabajando en ese sentido.

«Estamos contentos, satisfechos, de ese pueblo que ha desfilado este 1ro de mayo, y por él trabajamos».

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