Refuerza Unión de Reyes acciones para elevar la producción de alimentos

Como parte de la estrategia para consolidar cuánto avanza la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio matancero de Unión de Reyes, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca evaluó, en esta localidad, un grupo de acciones dirigidas a dinamizar la producción de alimentos y fortalecer la aplicación efectiva de la política nacional en este ámbito.

Tapia Fonseca constató el comportamiento de los 18 programas agrícolas relacionados con esta política, considerados determinantes para incrementar la disponibilidad de alimentos y avanzar hacia mayores niveles de soberanía alimentaria en el municipio. Durante el intercambio, desarrollado en la sede del Partido Municipal, el dirigente insistió en la necesidad de lograr una mayor articulación entre los organismos con responsabilidades en el sector agrícola, de modo que la implementación de la normativa se traduzca en resultados concretos en cada unidad productiva.

En ese sentido, subrayó la importancia de intensificar el vínculo directo con los productores, mediante recorridos sistemáticos, diálogo permanente y acompañamiento en el terreno.

Por su parte, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez, destacó la urgencia de ampliar las áreas bajo cultivo, incorporar más fuerza laboral al sector y elevar la atención integral a productores, cooperativas y colectivos de trabajo, como elementos clave para transformar los resultados productivos.

La comercialización de las producciones agropecuarias centró parte de los análisis, con énfasis en la eliminación de trabas que limitan la compra directa en las fincas. Tapia Fonseca defendió lo conveniente de realizar las operaciones en el propio campo, en aras de garantizar agilidad en los pagos y avanzar en mecanismos que permitan entregar una parte significativa en efectivo, como alternativa ante las dificultades asociadas a la bancarización.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar los avances alcanzados y perfeccionar los trámites de gestión, en un municipio que se proyecta como referente provincial por su capacidad de articular, de manera eficiente, a todos los actores del sistema agroproductivo. El encuentro contó, además, con la presencia de la gobernadora provincial, Marieta Poey Zamora, junto a otros directivos nacionales y provinciales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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