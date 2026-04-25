Pronostican afectación de 1 205 MW para el horario pico de este sábado

La Unión Eléctrica (UNE) informó este sábado que a las 06:30 horas la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1 800 MW, mientras que la demanda alcanzaba los 1 972 MW, lo que generó una afectación de 170 MW en ese momento. Para el horario de la media del día se estima que la afectación se incremente hasta los 750 MW.

Durante el viernes, 24 de abril, el servicio se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante 22 horas y 02 minutos. La interrupción se extendió desde la madrugada, cerrándose a la 01:45 horas, y reiniciándose nuevamente desde las 06:15 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad en ese día fue de 1 297 MW, registrada a las 20:00 horas, cifra superior a lo planificado debido a la no entrada de cinco motores del fuel oil de Mariel.

En contraste, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 095 MWh, con una potencia máxima entregada de 475 MW durante el horario de la media con esta fuente de generación.

Actualmente se reportan averías en la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la 2 de la CTE Felton, y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, existen limitaciones en la generación térmica que suman 340 MW fuera de servicio.

De acuerdo con la fuente, se pronostica para el horario pico la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 55 MW y de cinco motores del fuel Mariel con 70 MW.

Con este pronóstico, se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 925 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3 100 MW, lo que generaría un déficit de 1 175 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 205 MW en ese horario.