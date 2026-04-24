Unión Eléctrica estima afectación de 1190 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 17 horas y 49 minutos, en la madrugada se cerró a las 03:54 horas y se comenzó a afectar nuevamente el servicio desde las 05:52 horas.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1333 MW a las 20:10 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la Patana de Melones y la salida de los motores del Fuel de Mariel.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3820 MWh, con 536 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1885 MW, la demanda 2026 MW, con 260 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 650 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 293 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 55 MW (En proceso de arranque)

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1940 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1160 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1190 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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