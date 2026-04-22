Reconocen con la Condición de Vanguardia Nacional a hoteles de Varadero

Cinco hoteles de la cadena Cubanacán en el balneario de Varadero recibieron la condición de Vanguardia Nacional por sus resultados en el año 2025, un reconocimiento que consolida al destino como el de mayor competitividad turística del país y que refleja el esfuerzo y la calidad del sector en la provincia.

El anuncio lo realizó el delegado de la cadena hotelera en sus redes sociales Yobani Gil, quién público que «han sido reconocidos como Vanguardia Nacional por sus resultados en el 2025, los hoteles Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Sol Palmeras, Brisas del Caribe y Royalton Hicacos. Este logro refleja el esfuerzo, la pasión y la excelencia que nos caracteriza. Gracias a cada miembro del equipo por hacerlo posible. El futuro nos espera con más retos y más victorias», destacó.

Este lauro sitúa a la cadena Cubanacán Varadero como el principal polo de competitividad turística del país, al ubicar a cinco de sus trece instalaciones entre los colectivos vanguardias nacionales del Sindicato de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo en Matanzas (SPTHT).

La categoría superior de Vanguardia Nacional es el máximo reconocimiento emulativo al que puede aspirar un centro de producción de bienes y servicios en Cuba, luego de satisfacer exigentes requisitos económicos y de gestión sindical. Para obtenerlo, los hoteles deben cumplir con los planes de ingresos y de exportación de servicios, hacerlo con eficiencia, no registrar hechos delictivos y mantener un óptimo desempeño sindical.

En la lista de ganadores de este año destaca de manera especial el Sol Palmeras, el primer hospedaje mixto cubano, inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 10 de mayo de 1990. Con este reconocimiento, el hotel suma 14 lauros de Vanguardia Nacional, un récord para las instalaciones bajo el sistema «Todo Incluido».

«Sol Palmeras, proclamado Vanguardia Nacional en más de 13 oportunidades, recibió la buena noticia cuando a punto está de cumplir 35 años de triunfal operaciones», momento que recibirá con mejoras profundas en las habitaciones para optimizar el confort. La instalación también se alzó recientemente con el galardón a la Mejor Gestión Integral por los resultados del año precedente.

Junto al Sol Palmeras, el Royalton Hicacos se consolida como el segundo hotel con más lauros de Vanguardia Nacional, acercándose al récord del primero. Esta instalación, gestionada por la compañía canadiense Blue Diamond, es la única en el país que posee un premio TUI y es la única empresa mixta con la medalla Jesús Menéndez. Una publicación en sus redes sociales especifica que es el cuarto año consecutivo que el hotel recibe esta distinción por parte de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El éxito de estos hoteles no es casualidad, sino el fruto de la labor de colectivos muy unidos. El secretario general del buró sindical del Sol Palmeras, Arnaldo Díaz Hiedra, explica que todo éxito es fruto del trabajo en equipo, el control sistemático, una dirección certera y un colectivo muy profesional.

Las altas cifras de clientes repitentes, que han regresado hasta 40 veces al mismo hotel, demuestran la fidelidad lograda gracias a una relación calidad-precio justa y a un servicio de excelencia, a pesar de la antigüedad de las plantas hoteleras, constantemente renovadas. Esto es posible gracias a un colectivo donde casi el ciento por ciento de los trabajadores manifiesta su deseo de seguir laborando en la instalación.

El lauro obtenido por estos cinco hoteles eleva la reputación del principal destino cubano de sol y playa y posiciona a Matanzas a la vanguardia de la industria del ocio en Cuba.

En general, la provincia obtuvo más de 40 triunfadores en la emulación nacional, con los sindicatos de la Cultura y de la Hotelería y el Turismo a la cabeza.

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