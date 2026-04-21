Continúa Cupet proceso de refinación crudo ruso

La Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos en la provincia de Cienfuegos continúa a buen ritmo el procesamiento de las 100 mil toneladas de crudo Ural descargadas en Matanzas, enviadas por la Federación de Rusia como apoyo energético a Cuba, informó Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

El directivo precisó al periódico Granma que el traslado hacia la instalación se realizó en cuatro buques y que la planta sureña cuenta con capacidad para completar la refinación en un período de entre 12 y 15 días.

Pérez Cardoso subrayó que la ayuda energética rusa llega en un momento complejo para el país, tras cuatro meses sin recibir combustible debido al bloqueo petrolero impuesto por la administración estadounidense, y permitirá cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes.

Sobre la distribución de los derivados, explicó que el gas licuado se destina a infraestructuras críticas, mientras la gasolina de 95, 90 y 83 octanos mantiene los niveles actuales de comercialización. El diésel se dirige principalmente a la generación distribuida.

Raúl Jaramillo Garnier, gerente de la refinería de Cienfuegos, indicó que más de mil 80 trabajadores laboran en turnos de 24 horas para garantizar la continuidad del proceso y obtener los derivados previstos en dos semanas.

Juan Luis Artiles, jefe de la planta de destilación atmosférica, señaló que se refinan los productos con la calidad requerida y destacó la experiencia de los obreros, muchos de ellos certificados internacionalmente.

La ingeniera Yasnelis Gell Piedra, responsable del muelle, informó que tras el arribo del crudo ruso se activaron todos los sistemas de la instalación, donde 21 trabajadores cumplen funciones permanentes para recibir y despachar los buques.

Mario Ojeda Rodríguez del Rey, jefe del cargadero de pailas, explicó que la distribución se realiza por carretera y ferrocarril hacia todas las provincias, una vez certificados los productos terminados.

El chofer José Antonio Báez Díaz, encargado de transportar diésel hacia grupos electrógenos de Sancti Spíritus, expresó que el suministro representa energía para hospitales, escuelas y hogares, lo que constituye un alivio temporal para la población.

Los más de mil trabajadores de la refinería reconocen la importancia nacional de su labor en medio de la actual coyuntura energética.

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