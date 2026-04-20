Unión Eléctrica estima afectación de 1165 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1303 MW a las 20:30 horas, superior a lo pronosticado por la salida de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos y demanda superior al pronóstico.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3679 MWh, con 546 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1825 MW, la demanda 2526 MW, con 730 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 441 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de 4 motores de la patana de Regla con 30 MW. La entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW y el completamiento de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 50 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1965 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1135 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1165 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

Lea también