ONAT en Matanzas recalca importancia de la declaración jurada

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en la provincia de Matanzas convoca a los contribuyentes a la eficiencia en el proceso de declaración jurada sobre ingresos personales, relevante campaña que concluirá el 30 de abril venidero.

Patricia Díaz Buigas, directora provincial de la ONAT, explicó que hasta el momento el proceso marcha al 31,3 por ciento de presentación; Matanzas, Cárdenas y Unión de Reyes resultan los municipios más rezagados, y en la avanzada destacan Ciénaga de Zapata, Jovellanos y Pedro Betancourt.

Informó además que de los trabajadores por cuenta propia y el sector artístico se requiere una respuesta más ágil, y apuntó que en el sector agropecuario, mediante el apoyo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, se evidencia una respuesta más dinámica.

Explicó que la campaña de declaración jurada de ingresos personales es el momento que tiene el contribuyente para declarar todos los ingresos que ha percibido durante todo un año fiscal, en este caso el 2025, se trata de un acto legal y jurídico, y el aporte importa.

Recién concluyó la campaña de declaración jurada de utilidades, donde los obligados eran las personas jurídicas, con un potencial de mil 130 contribuyentes a declarar con un resultado de mil 125, para un 99,6 por ciento de cumplimiento; marcados con omisos quedaron el municipio de Colón y Limonar.

Siempre se aboga por la presentación pronta de la declaración jurada para que puedan los contribuyentes acogerse a la bonificación establecida por ello, e insistió Díaz Buigas en que la presentación del documento responde a un ejercicio de transparencia y contribución al desarrollo del país. (Por: Blanca Bonachea Rodríguez) (Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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