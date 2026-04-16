A pocas semanas de celebrar el Primero de Mayo en el país, en nuestro territorio los sindicalistas comienzan a preparar el terreno para efectuar la fiesta de todos los trabajadores. En conferencia de prensa, los miembros del secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia explicaron los pormenores para la realización de dicha festividad.

Bajo el lema “Por Cuba, juntos creamos”, ahora unido a la convocatoria de la CTC nacional: “La patria se defiende”, este año el Primero de Mayo está dedicado al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, así como al 65 Aniversario de la Victoria de Playa Girón y al XXII Congreso de la organización sindicalista.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario de la CTC en Matanzas, expresó que esta no es solo una invitación para los trabajadores, sino para todas las familias y el pueblo matancero. Asimismo, confirmó la realización de los desfiles en los 13 municipios de Matanzas; puede que diferente respecto a años anteriores, debido al contexto actual que atraviesa el país, pero con el mismo fervor.

Desde estas fechas iniciaron un grupo de actividades que se estarán desarrollando a lo largo de las próximas tres semanas, vísperas a la fecha. Algunas de ellas constituyen plenarias, trabajos voluntarios, encuentros con héroes del trabajo y la entrega de condecoraciones.

En cuanto a la emulación, uno de los momentos más esperados por la organización, Ariannis Rodríguez Hernández, miembro del secretariado, explicó: “Hicimos un grupo de propuestas a lo largo del año, entre las que destacan casi 50 colectivos laborales que han sido vanguardia nacional. En este período, los sindicatos más representativos resultan Turismo, Construcción y Cultura”.

De igual manera, Rodríguez Hernández comentó acerca de la entrega de condecoraciones, pues han llegado a sus manos varias propuestas para la medalla Jesús Menéndez, entre ellas trabajadores, dirigentes sindicales y colectivos laborales; así como la condición de Hazaña Laboral.

Durante el diálogo con los medios de prensa, los miembros del secretariado anunciaron la decisión de que, en la conformación del desfile en este 2026, el primer bloque será el sindicato de Salud, encabezado por el Hospital Provincial Faustino Pérez, debido a la gran labor realizada por los galenos y las instituciones dentro de este sector.

Además, en el encuentro resaltaron cómo la provincia llega a este Primero de Mayo, obteniendo por tercer año consecutivo la categoría de Destacada en la emulación nacional, un elemento que resalta el papel de la organización.

Este Primero de Mayo, aunque diferente a los anteriores, los matanceros volverán a caminar las calles de nuestra ciudad y llenar el cielo de banderas.

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