APARTADO 1433: Solucionan averías eléctricas

Apartado 1433

Misleidys Fierro Rodríguez, residente en San Miguel de los Baños, municipio de Jovellanos, escribió a esta sección con el propósito de exponer, de manera pública, las dificultades que atraviesan ella y sus vecinos con la avería del transformador eléctrico instalado en la zona, a lo cual se adiciona la demora en su reposición.

De acuerdo con el informe del ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez Azpeitía, director general de la Empresa Eléctrica en Matanzas, y Naylett Pentón Crespo, directora del Centro Integral de Atención a Clientes, el planteamiento de marras llegó a la entidad remitido por Anabel Acanda Hernández, vecina de la calle 5, entre 10 y Campo, en el Consejo Popular de San Miguel de los Baños.

“Como resulta obvio —expresan los directivos— dicha comunicación coincide con la enviada por Fierro Rodríguez a Apartado 1433, quien describió además la fractura de un conductor eléctrico caído en el suelo sobre agua acumulada. El accidente fue provocado por el desprendimiento de las ramas de un árbol en el patio de una vivienda.

“Esta situación trajo como consecuencia que al restablecerse el servicio, luego del déficit, quedara dañado el transformador. El equipo fue sustituido 20 días después de la avería”.

En otro orden, Rigoberto Ortega González, con domicilio en la calle 49 s/n, kilómetro 111 de la Carretera Central, en Gelpi, municipio de Matanzas, refiere en su misiva inconformidad por la demora para solucionar el disparo eléctrico, también denominado drop-out.

“Después de 37 horas sin servicio, al conectarlo se disparó el ‘caballito’. Inmediatamente nos comunicamos con la Empresa Eléctrica para reportar el fallo energético. A partir de ahí comenzó la odisea para solucionar el problema. Todo resultó inútil.

Estuvimos más de 41 horas esperando la llegada de los linieros”.Reconocen los directivos ya citados que, en efecto, la reconexión de la energía en la zona ocurrió 48 horas después del reporte realizado por la compañera Silvia Borroto.

Explican que, en tal sentido, priorizan las áreas de mayor concentración de clientes afectados. No obstante, laboran en hallar alternativas para incrementar el parque vehicular, en aras de imprimir mayor celeridad a las soluciones. Aun así el incremento de insatisfacciones supera con creces los limitados recursos disponibles.

Reconocen, al mismo tiempo, la consagración de todos los trabajadores de la Empresa Eléctrica, en especial de los linieros, cuya elevada responsabilidad y consagración para garantizar el servicio a la población se patentiza sin horarios en cada localidad, en cada barrio, en el campo o en la ciudad.

Más allá de las limitaciones económicas y la escasez de recursos materiales, que muchas veces ocasionan malestar en todos nosotros, sean estas líneas el estímulo y el homenaje a quienes cumplen con la sagrada misión de servir al pueblo.