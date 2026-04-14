Girón y las claves actuales para la victoria

El 19 de abril de 1961, en menos de 72 horas, el pueblo cubano derrotó a una fuerza mercenaria de 1 500 hombres de la Brigada 2506, entrenada, financiada y dirigida por la CIA, que desembarcó en Playa Larga y Playa Girón, con el objetivo de establecer una cabeza de playa que sirviera de puente para una intervención militar directa de Estados Unidos.

Lo que los estrategas de Washington no calcularon fue la velocidad de reacción de las incipientes Fuerzas Armadas Revolucionarias y las Milicias Nacionales Revolucionarias, movilizadas en masa; ni la certera dirección del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien no solo comandó las operaciones desde el terreno, sino que comprendió de inmediato que aquella batalla decidiría el futuro de la Revolución y de toda América Latina. Fidel lo resumiría décadas después, ya que la trascendencia de Girón no fue lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a aquella victoria.

Hoy, en nuestra sección, nos atrevemos a diseccionar las claves geopolíticas de una batalla que aún trasciende, y sus consecuencias han determinado, en gran medida, la actuación norteamericana hacia Cuba, y el papel simbólico de este país de cara al mundo. Según el Comandante en Jefe, durante el XXV aniversario de esa victoria, en Girón “habríamos tenido que librar la batalla de Vietnam en nuestro propio país, con una población mucho más reducida, sin fronteras con ningún país socialista”.

La derrota imperial evitó una guerra de desgaste y terrorismo de Estado sistemático, que habría costado cientos de miles de vidas y la destrucción material de nuestra Isla. Girón permitió el inicio del socialismo en el hemisferio occidental y se convirtió en la primera gran derrota militar de Estados Unidos en América Latina.

En el plano geopolítico, aquel fracaso cambió el tablero de la Guerra Fría, y la humillación sufrida por Kennedy aceleró el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética y desencadenó, apenas 18 meses después, la Crisis de Octubre de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de un holocausto nuclear. Por otro lado, la derrota también consolidó la estrategia de agresión indirecta que persiste hasta hoy.

La fallida invasión fue el ensayo de una política de asfixia que se perfeccionaría con la proclamación del bloqueo económico, comercial y financiero, en febrero de 1962, que aún perdura y se ha recrudecido en la actual administración de Donald Trump. Pero Girón no solo tiene un peso histórico.

Es una lección viva para la Cuba de este 2026. En los últimos meses, el gobierno de Trump ha intensificado el bloqueo energético, amenazando con sanciones a cualquier país que suministre petróleo a nuestra nación, mientras impone restricciones que han reducido drásticamente las importaciones marítimas y profundizan la crisis eléctrica y de abastecimiento.

La estrategia ya no es una invasión convencional, sino una guerra asimétrica de máxima presión que incluye asfixia económica combinada con guerra cognitiva, desinformación y manipulación mediática, utilizando las redes sociales como campo de batalla.

Los enemigos de entonces, los mercenarios de la Brigada 2506, han sido reemplazados por una legión de “mercenarios digitales” pagados desde el exterior, cuyo objetivo es desestabilizar el estado de ánimo de la población, generar ansiedad y sembrar la idea de que la única salida es la rendición o la intervención. En este escenario, la victoria de Girón ofrece enseñanzas estratégicas irrenunciables.

La primera es que no hay poderío mayor que el de un pueblo unido y decidido a defender una causa. La segunda, que las condiciones objetivas adversas pueden revertirse con una dirección lúcida, previsora y valiente, dispuesta a movilizar todas las fuerzas disponibles.

La tercera, que la batalla ideológica es tan decisiva como la militar, ya que, sin el apoyo mayoritario de la población, ningún triunfo se sostiene. Fidel lo expresó con claridad cuando afirmó que el mérito imborrable de Girón fue haber preservado la vida de cientos de miles de cubanos, al evitar una guerra prolongada en condiciones de absoluta desventaja geográfica y estratégica.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha señalado en repetidas ocasiones que, 65 años después, los derrotados no han podido perdonarnos, y que la batalla actual se libra en otros frentes, tan importantes como el militar, y redunda en la producción nacional de alimentos, en la eficiencia energética, en la resistencia frente al bloqueo, en la batalla por la verdad en el espacio digital. Por ello, la idea central sigue siendo la misma. La defensa de la soberanía, la dignidad y la independencia de Cuba no se negocia.

Mientras existan las condiciones objetivas para resistir, mientras el pueblo mantenga su voluntad de lucha, mientras el liderazgo político no flaquee en sus principios, la Revolución continuará en pie. Girón demostró que el imperialismo se puede vencer. Que sus estrategias, por más sofisticadas que parezcan, tienen grietas. Que sus amenazas, por más reiteradas que sean, terminan chocando con la realidad de un pueblo que ha aprendido a defenderse en todos los terrenos.

Ahora, cuando la geopolítica mundial se reconfigura y las potencias emergentes disputan espacios al orden unipolar, conviene recordar que Cuba sigue siendo un ejemplo de resistencia y un recordatorio de que la dignidad no tiene precio.

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