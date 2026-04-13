Hoy, 13 de abril, se conmemora el Día Internacional del Beso, una fecha que nació en Tailandia para recordar el beso más largo de la historia: 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, logrado por una pareja en 2013. Desde entonces, esta efeméride nos invita a redescubrir el poder de un gesto tan sencillo como profundo.

Las imágenes que aquí mostramos reflejan algunos de los diversos besos que existen: desde el de pareja hasta el cariño filial, pasando por el vínculo tierno con una mascota. Cada beso cuenta una historia distinta, pero todos comparten algo esencial: su capacidad de conectar, sanar y emocionar.

Fotos: Izet Morales Rodríguez y Raúl Navarro Fuentes

Y es que besar no solo es placentero, también es salud. Dicen que entre sus beneficios ayuda a reducir el estrés, fortalece el sistema inmunológico, alivia dolores de cabeza y libera oxitocina, la llamada «hormona del amor». Besar, incluso, quema calorías.

Este reportaje no habría sido posible sin la generosidad de esas personas y otras que, en plena calle, accedieron a besarse frente a nuestras cámaras. Gracias a todos, por regalarnos su confianza y sus gestos, nuestro más sincero agradecimiento.

Estas fotografías nos recuerdan que un beso dado con respeto y cariño es siempre un regalo. Porque besar es, ante todo, un idioma que no necesita palabras.

Espere próximamente el video que grabamos en las calles matanceras sobre este apasionado tema. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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