En Martí inicia venta normada de frijol local

En un paso significativo hacia la autonomía municipal y la soberanía alimentaria, el municipio de Martí comenzó la distribución controlada de dos libras de frijol por núcleo familiar en tres bodegas del consejo popular cabecera.

La iniciativa, que responde al llamado de la alta dirección del país de trabajar por el autoabastecimiento territorial, busca paliar las afectaciones en la canasta básica familiar agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

La venta del producto forma parte de la canasta básica familiar, la cual ha presentado dificultades en su entrega debido a la compleja situación económica que atraviesa el país, especialmente en lo relacionado con los alimentos y combustibles, consecuencia directa de la política de asfixia económica promovida por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con Daniel Alexander Olivera Portilla, Primer Secretario del Partido en el territorio, hasta el momento el producto ha sido aportado por productores de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Ciro Redondo. Olivera Portilla expresó que esperan que otros campesinos se incorporen en la entrega del grano para poder abarcar a todas las bodegas en el resto de los consejos populares del municipio.

Esta venta normada, que se suma a otras experiencias similares en municipios como Colón, constituye un ejemplo de cómo las formas productivas pueden contribuir a la alimentación del pueblo en medio de las limitaciones impuestas por el bloqueo. La estrategia de autoabastecimiento municipal procura defender la producción local y limitar la dependencia de suministros externos, en correspondencia con la política de soberanía alimentaria promovida por el país.

Las autoridades han dispuesto los canales de distribución en las bodegas del consejo popular cabecera, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo y ordenado al producto. Se espera que, en la medida en que más campesinos se sumen al aporte, la venta normada se extienda al resto de los consejos populares del municipio. (Texto y foto: Flora Arencibia Nazco) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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