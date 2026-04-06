Al enfriamiento en el área de caldera proceden en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras para posteriormente acceder al sitio, y valorar con efectividad la ponchadura que provocó la salida de la planta del sistema electroenergético nacional (SEN) a las 3:00 de la madrugada de hoy.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta reconocida por ser el mayor y más eficiente bloque unitario de su tipo en el país, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que al momento de la salida la industria generaba 170 mega watts (MW).

Se estima que el proceso de enfriamiento abarque entre 30 y 36 horas, luego será posible entrar en caldera, valorar con precisión la magnitud de la avería y emprender las acciones pertinentes, acotó Pérez Castañeda mediante conversación vía telefónica.

El 19 de marzo último la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras cumplió 38 años de fundada, y en su camino de servicio al pueblo resalta como una planta estratégica para el país, con permanente voluntad de superación ante el impacto del bloqueo de los Estados Unidos a la Mayor de Las Antillas que entorpece la adquisición de recursos para mantenimiento y reparación.

En cuanto al estado actual del SEN este lunes se precisa en el portal de la Unión Eléctrica que la disponibilidad del sistema a las 06:00 horas era de mil 100 MW, la demanda dos mil 340 MW, con mil 265 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de mil 400 MW.

Las principales incidencias en el SEN resultan el estado de avería en: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre; en mantenimiento: Unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas; limitaciones en la generación térmica: 266 MW fuera de servicio. (Por: Yenli Lemus Domínguez) (Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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