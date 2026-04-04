Pronostican afectación de 1 570 MW en el horario pico nocturno de este sábado

Durante la madrugada de este sábado 4 de abril, se ha mantenido la afectación del servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, como continuidad de las incidencias reportadas en la jornada anterior.

La Unión Eléctrica informó que a las 06:00 horas, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1 460 MW, mientras que la demanda alcanza los 2 290 MW, lo que ha provocado un déficit de 905 MW en las primeras horas del día.

Para el horario de la media jornada de este sábado, se estima que la afectación se incremente hasta los 1 250 MW, como resultado del mantenimiento de las limitaciones en la generación térmica y la salida imprevista de varias unidades.

De cara al horario pico de la tarde-noche de hoy, las proyecciones indican una disponibilidad de 1 460 MW frente a una demanda máxima estimada en 3 000 MW, lo que generaría un déficit de 1 540 MW.

“De mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de 1 570 MW en ese período, el de mayor consumo del día”, indicó la fuente.

En medio de esta compleja situación, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 3 218 MWh, con una potencia máxima entregada de 448 MW en el horario de mayor irradiación solar, lo que contribuyó parcialmente a aliviar el déficit durante la jornada anterior.

El viernes 3 de abril, el servicio eléctrico se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas del día.

La máxima incidencia se registró a las 19:10 horas, con 1 712 MW, cifra superior a lo planificado. Esta situación estuvo motivada fundamentalmente por la no entrada de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, así como por la salida imprevista de la unidad 6 de Energás Jaruco, eventos que profundizaron el déficit previsto para ese día.

Hasta el cierre del viernes, se reportaron como principales incidencias la avería de la unidad 2 de la CTE Felton, así como unidades en mantenimiento: las 5 y 6 de la CTE Mariel, las 3 y 6 de la CTE Renté, y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Además, se mantuvieron limitaciones en la generación térmica por un total de 477 MW fuera de servicio.