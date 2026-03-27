El rescate de los juegos tradicionales, en un contexto donde la tecnología ocupa un espacio importante en el tiempo de ocio de los niños cubanos, es un reto que asumen el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (Acaa) y el proyecto sociocultural Afroarte con la presentación del concurso ¡A bailar en casa del trompo!

El concurso de artes plásticas, cuya convocatoria fue lanzada el pasado 15 de marzo y se extiende hasta el 10 de abril, consiste en darle color a un trompo y se organiza, de forma presencial, por las escuelas de la enseñanza primaria del municipio de Matanzas, donde luego los promotores culturales recogerán las obras presentadas.

Fotos: Izet Morales

El artista y coordinador del proyecto sociocultural Afroarte, Emilio O’Farrill dijo a Girón que desde hace algún tiempo vienen trabajando en este tipo de concursos comunitarios, con la idea de rescatar juegos tradicionales que a veces se olvidan y que ayudan a movilizar el accionar de los niños, desde lo físico y lo mental. «Buscamos, a través del juego, reforzar la identidad y la cubanía, además, estas prácticas son parte de nuestras tradiciones y patrimonio».

Las premiaciones se organizarán por centro escolar y constará de grandes premios y una mención. Los trabajos laureados se expondrán durante la Feria del Trompo, que organiza el FCBC y que tendrá lugar del 13 al 18 de abril en el Parque de la Libertad.

Agregó O’Farrill que durante la Feria del Trompo se desarrollarán talleres sobre tejidos y manualidades, cerámica fría, origami, vela, fotografía, artes plásticas, instrumentos musicales, juguetes artesanales y dibujo en el asfalto.

En este evento también existirá un área de juego donde los niños podrán interactuar con matracas, tambores, trompos y otros juguetes creados por los artesanos matanceros. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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