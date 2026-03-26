Cocodrilos arrancan con buen pie Liga de Campeones de Américas

En un duelo con un final no apto para cardíacos, los Cocodrilos de Matanzas dejaron al campo a los CTBC Brothers de Taipei de China con marcador de nueve carreras por ocho para alcanzar su primer triunfo del certamen.

Los CTBC Brothers salieron delante en el compromiso en la propia entrada de apertura con racimo de tres anotaciones frente al abridor matancero Yoennis Yera.

El zurdo del municipio Martí no pudo hacerse justicia y saltó del montículo con apenas dos y dos tercios de labor en las que permitió cinco anotaciones limpias, con siete indiscutibles, dos ponches y una base por bolas.

La tropa dirigida por Armando Ferrer descontó en la parte baja del tercer inning cuando se combinaron doble de Esteban Terry con sencillo de Yulieki Remón y conexión remolcadora de Luis Vicente Mateo.

El relevista Rafael Orlando Perdomo, quien entró en auxilio del abridor Yoennis Yera, trabajó por espacio de tres y un tercio en los que no permitió anotaciones, ponchó a cuatro rivales y apenas le conectaron un indiscutible.

Los saurios fabricaron un racimo de seis anotaciones en la parte baja de la séptima entrada para darle un vuelco al marcador. El refuerzo pinareño Frank Abel Álvarez finiquitó la octava entrada sin contratiempos, dominando a los tres bateadores a los que se enfrentó.

En la novena entrada, el veloz serpentinero Armando Dueñas no pudo contener la batería asiática que consiguió el empate a ocho anotaciones.

En la parte baja del noveno episodio, el antesalista y octavo en el orden ofensivo cubano Luis Ángel Sánchez se vistió de héroe con un sencillo remolcador que dejó tendidos sobre la grama del Alfredo Harp Helú a los CTBC Brothers.

A la ofensiva destacaron el primer madero, Yulieki Remón, con tres indiscutibles, uno de ellos cuadrangular, y el noveno en el orden ofensivo, Esteban Terry, quien ligó par de inatrapables. Los campeones nacionales cubanos arrancan el torneo con victoria en pos de conseguir el objetivo de alzarse con el título de la competición.

Despertar tardío de la ofensiva en la altura

El duelo inaugural para los Cocodrilos de Matanzas en la Baseball Champions League Américas arrancó con un despertar lento a la ofensiva.

A diferencia de la jornada de apertura del torneo, donde en los dos duelos la ofensiva se sirvió con cuchara grande, el desafío entre el equipo antillano y los CTBC Brothers no estuvo marcado por el protagonismo con el madero.

La novena asiática supo aprovechar las oportunidades que tuvo en el encuentro con racimos de tres y dos anotaciones en el primer tercio frente al abridor cubano Yoennis Yera.

El zurdo del municipio Martí no pudo hacerse justicia y saltó del montículo con apenas dos y dos tercios de labor en las que permitió cinco anotaciones limpias, con siete indiscutibles, dos ponches y una base por bolas.

Yera se mostró por debajo de su velocidad habitual y fue castigado por un elenco que, a priori, resulta el más discreto en materia ofensiva de los que enfrentarán en el certamen.

En un terreno donde es característico que la pelota camine, la inmensa mayoría de las conexiones de los bateadores matanceros fueron de roling, producto de una mala selección de los lanzamientos.

Los maderos cubanos en la jornada estuvieron desajustados, quizás producto del poco tiempo de entrenamiento que tuvieron en Cuba, como consecuencia de no poder complementar las unidades de práctica que estaban previstas.

Una frase dentro del mundo del bate y la pelota plantea que lo que no haces en el terreno te lo cobra y, desgraciadamente para los campeones nacionales, la poca preparación, sumada a la ansiedad común del primer día, pasó factura.

La defensa fue otro punto bajo de la selección cubana, con dos errores a la cuenta del inicialista Yasiel Gonzáles, pelotero que no juega la posición habitualmente.

Teniendo un pelotero como Yariel Duque en el banco, el alto mando yumurino decidió colocar al holguinero en la primera base en búsqueda de ofensiva y, finalmente, ni una cosa ni la otra.

En medio de lo negativo toca ponderar la faena del relevista Rafael Orlando Perdomo, quien vino en auxilio del abridor y logró aguantar a los bateadores asiáticos.

El derecho capitalino trabajó tres y un tercio de entradas, en las que no permitió carrera, aceptó un solo inatrapable y retiró cuatro rivales por la vía de los strike para reafirmar el buen estado de forma en el que se encuentra.

Las postrimerías del encuentro sirvieron para que se le pudiese dar un vuelco al marcador y cambiar un poco la cara que había tenido el equipo hasta ese instante en el que no habían mostrado todo su potencial.

La andadura cubana en la Liga de Campeones de Las Américas arranca con victoria y un mensaje claro, si en la altura no bateas, el partido al final te la cobra.

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