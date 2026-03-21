Pronostica la UNE afectación de 1 770 MW en horario pico nocturno de este sábado

La Unión Eléctrica informó que durante este viernes, 20 de marzo, el servicio se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, situación que se mantuvo en la madrugada del sábado. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 782 MW a las 19:40 horas.

En cuanto al aporte de las fuentes renovables, la producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 012 MWh, con 428 MW como máxima potencia entregada en el horario de mayor incidencia de esta fuente de generación.

En el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional, la disponibilidad a las 06:00 horas fue de 1 130 MW, mientras que la demanda asciende a 2 150 MW, lo que ha provocado una afectación de 1 032 MW. Para el horario de la media se estima que la afectación se mantenga en 1 100 MW.

Entre las principales incidencias que afectan la generación térmica se encuentran las averías registradas en las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, las unidades 1, 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton, y las unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo. A esto se suman las unidades en mantenimiento, específicamente la unidad 6 de la CTE Mariel y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. En total, las limitaciones en la generación térmica suman 385 MW fuera de servicio.

Para el horario pico se pronostica la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 80 MW. Con este pronóstico se espera una disponibilidad de 1 210 MW frente a una demanda máxima de 2 950 MW, lo que arroja un déficit de 1 740 MW. Por tanto, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 770 MW en este horario.