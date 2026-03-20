Unión Eléctrica prevé afectación de 1864 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1847 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1505 MWh, con 236 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1216 MW, la demanda 2100 MW, con 917 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 437 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se espera para el pico una disponibilidad de 1216 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1834 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1864 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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