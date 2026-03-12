Aeropuerto de Varadero será el primero de Cuba en autogestionar energía gracias a nuevo parque fotovoltaico

El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez Ferrer, principal puerta de entrada al balneario de Varadero, se convertirá en el primero de Cuba en autogestionar la totalidad de su demanda eléctrica mediante energía solar, con la ejecución de un Parque Solar Fotovoltaico que ya se encuentra en etapa de preparación.

La información fue confirmada por Osmany Sánchez, secretario general del Comité del Partido en la institución, quien detalló que el proyecto está previsto para entregar al sistema eléctrico 1.212 megawatts (MW), una potencia que cubrirá al 100 por ciento la demanda del aeropuerto, principalmente en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., con una capacidad de almacenamiento de energía para cinco horas.

En su perfil de redes sociales, el funcionario destacó que la instalación de este parque solar no solo representa un ahorro significativo en el consumo de combustibles fósiles, sino que posiciona al aeropuerto matancero a la vanguardia de la transición energética en Cuba.

Según datos ofrecidos por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), aproximadamente un 20 por ciento de los aeropuertos del mundo utilizan actualmente la energía solar, adoptando soluciones para mitigar el impacto ambiental y reducir la dependencia de combustibles tradicionales.

Con este proyecto, el aeropuerto matancero se une a una tendencia que busca hacer más sostenible la operación aeroportuaria, garantizando al mismo tiempo la estabilidad energética en un enclave estratégico para el turismo cubano.

La capacidad de autogestionar el 100 por ciento de su demanda eléctrica permitirá al aeropuerto operar con mayor independencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), especialmente en horas de alta radiación solar. El sistema de almacenamiento para cinco horas asegurará la continuidad del servicio durante picos de demanda o en horarios de baja generación, protegiendo las operaciones críticas de la terminal aérea.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia nacional de cambio de matriz energética, que prioriza la incorporación de fuentes renovables para reducir la dependencia de combustibles importados y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. La decisión del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de implementar este proyecto responde a su importancia estratégica en la economía del territorio y como principal receptor del turismo internacional en Matanzas.

En ese sentido, el parque solar no solo beneficiará la operación aeroportuaria, sino que servirá como modelo para futuras instalaciones en otros aeródromos del país, demostrando la viabilidad de la energía solar como solución energética en infraestructuras críticas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

