Unión Eléctrica pronostica afectación de 1750 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1839 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1944 MWh, con 275 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1090 MW, la demanda 2200 MW, con 1105 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Averías en Matanzas 19-3-2026. Foto: captura tomada del canal de Whatsapp de la Empresa Eléctrica de Matanzas

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 540 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada el completamiento de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos con 100 MW, el completamiento de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 30 MW y la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW (en proceso de arranque).

Se espera para el pico una disponibilidad de 1280 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1720 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1750 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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