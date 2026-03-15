Unión Eléctrica pronostica afectación de 1760 MW para pico nocturno de este domingo

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1250 MW, la demanda 2220 MW, con 1150 MW de afectación.

En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 395 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para estas horas se pronostica la entrada de la unidad 1 de Energás Jaruco con 30 MW y el completamiento de la unidad 6 de Energás Jaruco con 40 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1320 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1730 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1760 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1999 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 52 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4161 MWh, con 707 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

(Con información de la Unión Eléctrica)