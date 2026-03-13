Relaciones Cuba-EEUU, situación energética y otros temas de interés

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció este viernes 13 de marzo de 2026 ante los medios de comunicación para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

El intercambio, que dio continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, fue transmitido por cadena nacional de radio y televisión desde horas tempranas de la jornada.

«Ya ha pasado un mes aproximadamente de aquel momento en que habíamos, sobre todo, centrado la atención en todo un grupo de medidas y de acciones que se implementaron para enfrentar el bloqueo energético de gas y combustible. Hoy podemos ratificar que hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible a nuestro país», afirmó el mandatario cubano en sus palabras iniciales.

Díaz-Canel explicó que la nación se encuentra trabajando en condiciones muy adversas, las cuales tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo el pueblo cubano.

«Por lo tanto, bajo esas condiciones, bajo esas situaciones que estamos enfrentando, es que también hay que hacer información y ajustes a aquellas medidas que en aquel momento se plantearon, y que están dadas por la proliferación que ha tenido este bloqueo económico y por la proliferación también de sus efectos. El estar en esta cantidad de tiempo sin combustible es precisamente el propósito de este encuentro», señaló.

El Presidente quiso aclarar además que esta comparecencia tendrá seguimiento. «No nos vamos a quedar en el abordaje de las preguntas que hoy nos pueda hacer la prensa sobre la situación nacional, sino que a cada uno de los aspectos que estemos tratando en el día de hoy, en esta comparecencia, en las horas tempranas de mañana le estaremos dando continuidad a partir del próximo lunes con la presencia en diferentes espacios de los viceprimeros ministros, los ministros y otros funcionarios de nuestro gobierno, para ampliar en detalle todo lo que sea preocupación, duda o expectativa en nuestra población sobre los temas que se han tratado en nuestra actualidad».

Anunció también que marcará en el momento oportuno otro encuentro como este, «ya que, como lo dije, hay la intención de sistematizarlo». Agradeció a los compañeros y compañeras de los diferentes medios que se encontraban presentes y dio paso a la ronda de preguntas.

Diálogo con EE.UU. con respeto a la soberanía y a la autodeterminación

Uno de los temas centrales abordados durante la ronda de preguntas fue el estado de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Al respecto, Díaz-Canel ofreció precisiones sobre recientes contactos con representantes del gobierno norteamericano.

«Nosotros estamos informando exactamente el momento en que estamos en ese proceso. Porque sobre este proceso han existido muchas especulaciones también. Y nosotros tenemos, como ha sido siempre la práctica del liderazgo de la Revolución, no responder a campañas que busquen manipulación o que busquen especulación, y siempre informar exactamente los momentos en que estamos», enfatizó.

El Jefe de Estado explicó la naturaleza de estos procesos: «Estos son procesos que se hacen con mucha discreción, son procesos largos. Hay que iniciarlo primero estableciendo contactos, que haya posibilidades y canales de diálogo y que haya voluntad para entrar. Todo eso lleva tiempo. Y a partir de eso entonces se van construyendo agendas, se entra en negociaciones, se entablan conversaciones y se acuerdan cosas, de las cuales todavía estamos alejados, pues estamos en la fase inicial de ese proceso».

Díaz-Canel remitió a la información oficial ya ofrecida: «Yo creo que la respuesta está precisamente en lo que explicamos ayer en una reunión que se hizo en composición del Buró Político, el Secretariado y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, donde se informó sobre el estado de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y yo, como conclusión, informé lo que hoy apareció en la prensa. Ahí está la respuesta a estos elementos que se plantearon».

Confirmó entonces que, «en correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana bajo la dirección del General de Ejército como líder histórico de nuestra Revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del Partido, el Gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar, por la vía del diálogo, la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre ambas naciones».

El Presidente señaló que estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. «Y aquí quiero decir que siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que hay una conversación de este tipo. Yo creo que el ejemplo más reciente fue la manera en que el General de Ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en un momento muy reciente, y todos sabemos los resultados de esa etapa. Ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esta interacción».

Propósitos de Cuba en el diálogo

Al referirse a los objetivos que persigue la Isla en estas conversaciones, Díaz-Canel fue enfático: “en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas. Y en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos. Esto implica encontrar áreas de cooperación con las cuales podamos enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países, y además la seguridad y la paz en nuestra región».

Reiteró que «como explicaba anteriormente, no ha sido ni será práctica de la Revolución responder a las campañas especulativas. Esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva, en cada momento se aborda también con sensibilidad y con responsabilidad y mucha seriedad, porque es un problema que afecta los vínculos bilaterales. Lleva un esfuerzo fundamental para poder avanzar en solución, con lo cual también tenemos que encontrar la construcción de espacios de entendimiento que nos permitan avanzar en el proceso, y además de eso, alejarnos de la confrontación».

El Presidente de la República afirmó que «en esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de otros países, a la soberanía, a la autodeterminación, tomando también el criterio de reciprocidad en apego al derecho internacional».

Tres meses que no entra combustible: Estamos generando energía con nuestras termoeléctricas

Ante la pregunta de Ideas Multimedios sobre la situación energética del país, el mandatario respondió sobre cómo el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos está impactando la vida cotidiana y cuáles son las alternativas que se implementan para atenuar la crisis.

«Indudablemente, yo diría que es un tema que por su incomodidad es el que más malestar está causando en nuestro pueblo en estos momentos. Y que tiene que ver, insisto, con el bloqueo energético, con el recrudecimiento de la situación energética que nos ha planteado ese bloqueo», afirmó Díaz-Canel.

El Presidente explicó que, aunque el país venía preparándose de antemano con un grupo de propuestas, acciones y medidas, la situación se ha agravado en las últimas dos semanas debido a un factor determinante: la ausencia total de suministro de combustible foráneo. «En primer lugar, hace más de tres meses que no entra combustible. Por lo tanto, nosotros estamos generando energía eléctrica en el horario del día con crudo nacional y nuestras termoeléctricas», señaló.

Detalló que, además del crudo nacional, el aporte de las fuentes renovables de energía ha sido considerable, moviéndose entre un 49 y un 51 por ciento de la generación diurna. Explicó que la energía de los parques fotovoltaicos se ha convertido en un elemento novedoso para regular la frecuencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y evitar apagones, un manejo técnico que se ha introducido en las últimas doce semanas. Por la noche, precisó, la generación depende exclusivamente de las termoeléctricas y del gas acompañante de la extracción de petróleo.

El agravante de la falta de diésel y fuel oil

Díaz-Canel explicó que, hasta la semana pasada, el país contaba con disponibilidad de combustible que se empleaba en dos emplazamientos fundamentales: los motores de generación distribuida.

Sin embargo, «tres meses sin entrada de combustible, se agota el diésel y se agota el fuel oil. Por lo tanto, sale de generación un número considerable de MW que estábamos generando, sobre todo para el horario pico y el horario de la noche. Esto pone al sistema en una situación de mucha inestabilidad».

El mandatario recordó que en enero y febrero se habían logrado mantener niveles de apagones no superiores a los de diciembre, con afectaciones reguladas pero no en la magnitud reciente.

«Para cesar la generación de estos dos bloques de motores, de estas dos estaciones de generación distribuida, que son las únicas que habíamos podido emplear hasta ahora. Recuérdese, nosotros hemos recuperado y tenemos disponible más de 1400 MW de generación distribuida que no hemos podido emplear en todo este tiempo por la falta de combustible, por las consecuencias del bloqueo en eso».

Subrayó el potencial que representaría contar con ese combustible: «Si nosotros dispusiéramos de combustible, tendríamos en los horarios de la noche 1400 MW más de generación que nos sacarían del pico. O sea, en el pico habría un déficit de 500, 600, 700 MW que pudiéramos cerrar las noches, que pudiéramos cerrar las madrugadas, y las afectaciones fueran mucho menores que las que tenemos en este momento».

La caída y la inestabilidad del SEN

Al detallar la compleja situación que llevó al reciente apagón total, Díaz-Canel explicó que al salir de operación esas dos plantas de generación distribuida, el sistema se volvió más inestable. «Hay un día en que ocurre una salida brusca de una termoeléctrica. Por lo tanto, las oscilaciones que provocó esa salida produjeron el blackout».

Describió el proceso de recuperación posterior: «Cuando vamos a recuperarnos del blackout, hace falta combustible en los grupos electrógenos para poder ir dando algunas señales con las cuales puedan arrancar las termoeléctricas, se pueden sincronizar incluso los parques fotovoltaicos. Eso ya se hace con el mínimo de combustible que teníamos en los emplazamientos que estaban previstos precisamente para situaciones de este tipo».

El Jefe de Estado se refirió también a las críticas que genera la situación: «Superamos el blackout, se incorpora la termoeléctrica, pero como estamos en una situación de inestabilidad, sobre todo desde el punto de vista de variación de frecuencia, porque el sistema se ha disparado y ha provocado la caída en varios circuitos. A la vez, cuando eso pasa, la gente los critica: ‘No, pero ¿por qué no son capaces de repartir el apagón?’ Lo que pasa es que el apagón se incrementa por situaciones que no están planificadas y llega a dimensiones tan altas que a esa hora es muy difícil controlarlo».

Explicó además que en situaciones de inestabilidad no se puede aprovechar toda la potencia que generan los parques fotovoltaicos durante el día, «porque hay que regular con más o menos conexión de los parques la frecuencia del SEN para evitar que haya otro apagón. Esas son las razones por las cuales el déficit en este momento es diferente al déficit que manejábamos en otro momento».

El impacto transversal en la vida cotidiana

«El impacto es tremendo», enfatizó Díaz-Canel. «Se manifiesta de manera más brutal en estos temas energéticos. Aquí hemos tenido circuitos en municipios, en provincias, en poblados, en comunidades con más de 30 horas de apagón. Eso provoca un malestar, una angustia a la población, porque además impacta directamente en el bombeo de agua. Entonces ya son dos cosas muy vitales en una vivienda, en una familia, actuando a la vez».

El Presidente detalló cómo la crisis energética afecta transversalmente todos los servicios: «Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicio a la población, en parte de las comunicaciones, porque también las radiobases se quedan sin energía. Impacta en los servicios médicos, impacta en la educación, impacta en el transporte. Así pudiéramos ir viendo cómo esto impacta transversalmente en todas las actividades cotidianas de las cubanas y los cubanos».

El mandatario salió al paso de las críticas hacia el gobierno y la Revolución: «Ahora, yo les puedo decir que aquí no se apaga nada porque se quiera molestar a nadie. Al contrario, se está haciendo el mayor esfuerzo. Nadie puede imaginar, yo no soy capaz de describir, solo lo puedo decir desde el punto de vista de los sentimientos y del respeto, pero no tengo palabras para describir el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores de la Unión Eléctrica, que son titanes. Que además hacen ese esfuerzo, se van por encima de la adversidad, pero tienen el problema en sus casas, su familia. Muchas veces cuando hay 30 o 40 horas de apagón en una de sus comunidades, afectados de su familia, ellos llevan más de 40 horas trabajando sin descansar en una termoeléctrica, en un parque fotovoltaico o buscando solución a una problemática».

Díaz-Canel expresó su comprensión ante el malestar popular pero lamentó las reacciones injuriosas: «Por eso, y no lo cuestiono en los términos de no entender el malestar, pero sí molesta o lamento que haya personas que en medio de este malestar, que nos reconocemos que es legítimo, su respuesta sea injuriar a la Revolución, injuriar al gobierno, injuriar a la institución eléctrica. Porque la culpa no es del gobierno, la culpa no es de la Revolución, la culpa no es de nuestro sistema electroenergético nacional. Revolución, gobierno, trabajadores están haciendo un esfuerzo para superar lo imposible».

«Yo preguntaría, ¿qué capacidades tendrían otros países que en medio de un bloqueo energético que ya lleva más de tres meses, tuvieran capacidad para mantener los niveles de generación eléctrica que hemos tenido? Que solo han sido posibles por hacer un uso muy racional y yo diría hasta creativo, innovador, del crudo nacional con el cual se están abriendo nuevas perspectivas».

Las inversiones que marcan la diferencia

El Presidente destacó el esfuerzo inversionista del país en medio del bloqueo: «Toda la inversión que con un esfuerzo extraordinario en medio de estos tiempos de bloqueo recrudecido, el país ha realizado está provocando un cambio de matriz energética visible. Porque también, como expliqué la otra vez, si no hubiéramos tenido 1200 MW de energía fotovoltaica en estos tiempos, ¿qué estuviera pasando en el día y cómo estuviéramos saltando de un blackout a otro blackout y las afectaciones fueran mayores?».

Afirmó que hay soluciones en marcha, aunque la magnitud del problema opaque su visibilidad: «Estamos hablando de esa realidad, estamos hablando de esa complejidad, pero yo también quiero hablar de lo que estamos haciendo. Y por dónde van las luces, comprendiendo que todo no tiene una solución inmediata, pero hay soluciones. De hecho, ya hay soluciones, lo que pasa que la magnitud del problema es tan grande que no se ve en toda su dimensión y en todo su aporte».

Díaz-Canel ilustró la perversidad del bloqueo con un dato estremecedor: «En estos momentos en el país hay decenas de miles de personas esperando por una operación quirúrgica que no se puede desarrollar por la falta de electricidad. Yo creo que el día pasado el ministro de Salud Pública dio datos muy relevantes.

Pero en esas decenas de miles hay una parte importante de niños que están esperando una intervención quirúrgica por las afectaciones que tienen estos sistemas electroenergéticos y por las afectaciones a nuestro sistema de salud por este bloqueo energético».

Pese a todo, resaltó la capacidad de organización y resistencia del país: «Y sin embargo, el país vive, el país está organizado. ¿Un estado fallido? Un estado fallido que enfrenta todas estas situaciones y que busca resolver, que busca además avanzar».

Recordó un artículo publicado en Cubadebate por una periodista, Susana Tesoro, que «reconociendo la complejidad, también hablaba de las cosas hermosas que pasan en este país todos los días. Los niños yendo a la escuela, la manera en que se atiende un paciente en un hospital que está en una situación compleja.

El esfuerzo, nosotros estamos viendo todos los meses el trabajo de las provincias. Ya estamos haciendo el corte de lo que ha sucedido en las provincias y cómo las provincias han ido desarrollando sus estrategias, la cantidad de soluciones que se encuentran, la manera en que se está organizando la vida para seguir adelante».

Garantizar la protección laboral de los trabajadores

Durante su intervención en la mañana de este 13 de marzo, el presidente abordó el impacto que tiene el actual déficit energético en la vida económica y social del país, particularmente en la actividad productiva, el empleo y el funcionamiento del sistema educativo.

El mandatario explicó que la reducción en la disponibilidad de energía repercute directamente en los niveles de producción y en la prestación de servicios. “Sin energía, un país no puede producir en las magnitudes de la normalidad”, señaló, lo que ha obligado a disminuir ritmos productivos y a reorganizar procesos laborales.

Esta situación ha generado cambios en la actividad laboral, interrupciones temporales en algunos puestos de trabajo y preocupaciones en materia salarial. Ante ello, el presidente insistió en que uno de los principios fundamentales que deben guiar la actuación del Gobierno, del Partido, de las organizaciones sindicales y de las administraciones es garantizar la protección laboral de los trabajadores.

En ese sentido, subrayó que, más que asumir la interrupción de las labores como un escenario pasivo, es necesario adaptarse y buscar alternativas de reubicación y aprovechamiento de la fuerza laboral.

“Hay mucho que hacer”, afirmó, al referirse al potencial de trabajo existente en las comunidades. Según explicó, el tiempo en que algunos trabajadores no pueden desempeñar sus labores habituales puede aprovecharse para impulsar proyectos comunitarios y actividades de beneficio social.

Entre las áreas que mencionó se encuentran:

el fortalecimiento del sistema productivo local, especialmente la producción de alimentos;

la atención a personas vulnerables;

la gestión de desechos sólidos;

el desarrollo de proyectos creativos para la comunidad;

el apoyo a procesos educativos en los territorios.

El presidente destacó que el país cuenta con un número importante de profesionales con preparación pedagógica, metodológica y técnica que pueden contribuir a estos procesos desde el ámbito comunitario y municipal.

A su juicio, la clave es evitar la desmovilización. “Es mejor que todos, aunque tengamos que cambiar de labor, estemos aportando”, señaló. “No debemos esperar que otros hagan lo que nosotros podemos hacer”.

Protección salarial y mecanismos disponibles

El mandatario recordó que la legislación laboral cubana contempla tratamientos especiales para situaciones como las actuales.

En el caso de las unidades presupuestadas, explicó que los trabajadores que queden sin actividad laboral reciben durante el primer mes el 100 % de su salario, y posteriormente el 60 %, mediante una aprobación que realiza el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con cargo al presupuesto del Estado.

En el sector empresarial, indicó que existen además tres fuentes financieras que pueden utilizarse para proteger a los trabajadores:

Reservas para contingencias creadas por las empresas.

Reservas no utilizadas, generadas a partir de las utilidades empresariales.

Fondos de compensación.

El presidente señaló que la articulación de estos mecanismos con el presupuesto estatal permitiría garantizar un tratamiento adecuado desde el punto de vista laboral y salarial.

Asimismo, subrayó el papel que debe desempeñar el movimiento sindical en este contexto. A su juicio, el sindicato debe acompañar más directamente a los trabajadores en los espacios donde se encuentren, incluso cuando no estén en sus centros laborales habituales.

“El sindicato hoy tiene que estar más que en la fábrica en esos espacios donde están los trabajadores”, afirmó, insistiendo en la importancia de defender sus derechos y acompañar la búsqueda de soluciones.

Aprovechar la participación comunitaria —dijo— también fortalece la unidad social, elemento que consideró clave para enfrentar las dificultades actuales.

Política de diálogo con cubanos residentes en el exterior

En otro momento de su intervención, el presidente abordó la política del país hacia los cubanos residentes en el exterior.

Explicó que varias de las decisiones recientes responden a una vocación humanista y a la voluntad de fortalecer los vínculos con esa comunidad, integrada en muchos casos por profesionales y técnicos formados en el país.

Según señaló, muchos de ellos mantienen su identidad cultural, su vínculo con Cuba y su disposición a contribuir al desarrollo nacional.

El mandatario recordó que el diálogo con la emigración tiene antecedentes históricos dentro de la Revolución y mencionó como referencia el encuentro sostenido por Fidel Castro con emigrados cubanos en la Universidad Antonio Maceo, donde expresó la idea de una patria “acrecida”.

En los últimos años —explicó— este diálogo se ha fortalecido mediante diversos espacios, entre ellos:

las Conferencias “La Nación y la Emigración”;

encuentros organizados durante visitas de dirigentes cubanos a otros países;

reuniones sectoriales con profesionales residentes en el exterior;

intercambios realizados en eventos científicos, académicos y económicos en Cuba.

Durante el último año, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizaron encuentros en diferentes regiones del mundo con cubanos residentes en el exterior, donde estos plantearon preocupaciones, aspiraciones y propuestas para participar en el desarrollo del país.

A partir de esos intercambios —explicó— el Gobierno elaboró un dossier de planteamientos y propuestas, que fue analizado para identificar obstáculos burocráticos y proponer soluciones.

Como resultado, se han preparado nuevas medidas orientadas a facilitar la participación de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo económico y social del país, reduciendo trámites y creando mecanismos más flexibles.

Estas acciones —anunció— serán explicadas con mayor detalle por el ministro de Comercio Exterior en una comparecencia próxima.

Transparencia en la gestión de donaciones internacionales

El presidente también se refirió a las donaciones solidarias que Cuba ha recibido en los últimos tiempos, en medio de la compleja situación económica.

Destacó particularmente la solidaridad de países amigos y agradeció el apoyo brindado por gobiernos y organizaciones internacionales.

Al mismo tiempo, denunció la existencia de campañas mediáticas destinadas a cuestionar el uso de esas ayudas.

Frente a ello, aseguró que el país cuenta con una amplia experiencia y un sistema organizado para la gestión y distribución transparente de donaciones.

Explicó que Cuba recibe donaciones de diversas fuentes:

gobiernos amigos,

organismos internacionales,

proyectos de cooperación,

organizaciones solidarias,

instituciones y ciudadanos que visitan el país.

En todos los casos —señaló— se respeta el propósito definido por el donante. Cuando el destino es específico, la ayuda se dirige exactamente al lugar o institución señalada. Cuando el objetivo es más general, el país propone al donante las prioridades de distribución.

Generalmente, estas ayudas se destinan a sectores sociales sensibles, como:

instituciones de salud,

escuelas,

hogares de ancianos,

casas de abuelos,

centros para niños sin amparo familiar,

comunidades vulnerables.

Cuando se trata de alimentos para la población, explicó que estos se distribuyen a través de los canales oficiales, en muchos casos como parte de la canasta familiar normada y sin costo para la población.

El mandatario subrayó que existe un sistema de control y verificación que incluye registros de distribución, participación de trabajadores sociales y auditorías realizadas por instituciones como la Contraloría y la Fiscalía.

Además, representantes de organismos internacionales y embajadas de países donantes visitan frecuentemente los lugares donde se entregan las ayudas para verificar su destino.

Como ejemplo reciente mencionó la ayuda recibida desde México, cuya distribución ha sido supervisada incluso por representantes de la embajada de ese país.

Según afirmó, la experiencia acumulada demuestra la seriedad y transparencia con que el Estado cubano gestiona estas donaciones, lo que —dijo— desmiente las campañas que intentan cuestionar su manejo.

“La ética con la que trabaja la Revolución y el gobierno cubano es muy sólida”, afirmó, asegurando que esa conducta constituye la mejor respuesta ante cualquier intento de desinformación.

FBI podría participar en proceso investigativo del intento de infiltración armada

Durante el intercambio con la prensa, el presidente respondió a una pregunta formulada por la periodista Leidys María Labrador, del periódico Granma, quien solicitó detalles sobre el intento de infiltración armada ocurrido recientemente en el país, un hecho que —según señaló— generó gran atención tanto dentro como fuera de Cuba.

El mandatario afirmó que, de acuerdo con las investigaciones en curso, se trató de una infiltración armada con fines terroristas, organizada y financiada desde territorio de los Estados Unidos.

Según explicó, la embarcación interceptada transportaba armamento, explosivos y equipamiento militar, lo cual —dijo— demuestra que no se trataba de una operación de carácter familiar o migratorio, como se intentó presentar en algunas versiones difundidas posteriormente.

“El armamento que traían y el equipamiento militar evidencian claramente cuáles eran sus intenciones”, afirmó. Añadió que los planes consistían en atacar unidades militares y centros sociales con el objetivo de generar caos, malestar y miedo en la población.

Proceso penal e investigaciones en curso

El presidente informó que se abrió un proceso penal con todas las garantías del debido proceso para las personas detenidas.

Detalló que los familiares fueron informados desde el inicio y han tenido contacto con los implicados. En el caso de los heridos, indicó que recibieron atención médica y que incluso algunos de ellos han expresado agradecimiento por el tratamiento recibido.

Respecto a los fallecidos, señaló que también se notificó a sus familiares, quienes pudieron reconocer los cuerpos y participar en los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos han reconocido su participación en los hechos y admitieron haber sido los primeros en disparar contra la embarcación del Servicio de Guardafronteras.

Las declaraciones de los implicados han aportado información relevante sobre:

las personas que los reclutaron,

quiénes organizaron la operación,

dónde recibieron entrenamiento,

quién financió la acción,

y cuáles eran los objetivos previstos.

Según el mandatario, muchos de los nombres mencionados durante las investigaciones corresponden a individuos incluidos en la lista nacional de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

Cooperación con autoridades de Estados Unidos

El presidente explicó que la información recopilada ha sido compartida con las autoridades de Estados Unidos a través de los canales correspondientes.

Indicó que las contrapartes estadounidenses han agradecido la información proporcionada y han manifestado su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

En ese sentido, anunció que se espera la visita de expertos del Buró Federal de Investigaciones, el Federal Bureau of Investigation (FBI), quienes podrían participar en el proceso investigativo junto con especialistas del Ministerio del Interior.

“Existe intercambio de información y cooperación entre ambas partes, y estamos a la espera de esa posible visita para continuar avanzando en la investigación”, explicó.

Reconocimiento a los combatientes que frustraron la operación

El presidente relató además una experiencia personal ocurrida pocos días después del incidente, cuando visitó —junto al ministro del Interior— a uno de los combatientes heridos durante el enfrentamiento.

Se trataba de un oficial del Servicio de Guardafronteras, a quien describió como un joven formado en las instituciones del Ministerio del Interior, con una larga trayectoria en esas fuerzas.

El mandatario destacó que el combatiente resultó herido por metralla durante la operación, pero aun así se mantuvo al mando de la embarcación el mayor tiempo posible, hasta que las fuerzas físicas no le permitieron continuar.

Según relató, el oficial, aun estando herido, expresó orgullo por haber cumplido con su deber y por haber contribuido a impedir que el grupo armado lograra sus objetivos.

El presidente compartió además algunos elementos de la vida personal del combatiente, señalando que proviene de una familia humilde y su valentía, por encima del propio dolor causado por las heridas.

A su juicio, la actitud de ese oficial y de los demás miembros de la unidad constituye un ejemplo del compromiso de los combatientes cubanos.

“Son historias que muestran quién es nuestra gente”, afirmó, destacando el valor, la honestidad y el sentido del deber de quienes participaron en la operación.

Nuevas detenciones vinculadas a planes de infiltración

Durante su intervención, el mandatario informó también sobre la detención de diez ciudadanos panameños que están siendo procesados por su presunta vinculación con acciones relacionadas con planes de infiltración.

Según explicó, estas personas cuentan igualmente con todas las garantías procesales, han tenido contacto con sus familiares y han recibido atención consular por parte de la embajada de Panamá.

Las investigaciones continúan en desarrollo, y de acuerdo con las declaraciones de los implicados, también han surgido datos sobre quiénes los reclutaron, bajo qué circunstancias y con qué propósitos.

Toda esa información forma parte de las denuncias que se están documentando en relación con estas acciones.

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