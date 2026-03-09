De Cuba

Cuba padeció en 2025 el quinto año más seco desde 1901 

9 de marzo de 2026 0 comment
Sequía en Cuba: 2025 como quinto año más seco desde 1901

En 2025 transcurrió el quinto año más seco desde 1901 en Cuba, cuando hubo un acumulado de 1 114 milímetros (mms.) de precipitación o el 83 % de la media histórica.

La mayor cantidad regional ocurrió en la región oriental, con el 94 %, influida por el huracán Melissa, reveló en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias la Dirección de Comunicación Institucional, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en una caracterización sobre la situación hidrológica del país.

Precisó que en la central alcanzó el 82 % y en la occidental el 74 %, mientras los embalses terminaron el año con 5 868 hm3, que representaron el 64 % de su capacidad y 228 hm3 por debajo del promedio tradicional.

Sequía agrícola en Cuba enero-febrero de 2026. Foto: captura del sitio del Instituto de Meteorología de Cuba
Foto: captura del sitio del Instituto de Meteorología de Cuba

Consecuentemente, 14 de los 101 acuíferos principales se encontraron en estado desfavorable y uno en el crítico, señaló la institución en un resumen de los resultados de su gestión el año pasado. (Por: Lino Luben Pérez | Foto: Tomada de Cubadebate)

