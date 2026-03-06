Unión Eléctrica prevé afectación de 2075 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2158 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1198 MWh, con 228 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 970 MW, la demanda 2150 MW, con 1170 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 y 3 de Santa Cruz, la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 293 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de 3 motores del emplazamiento fuel de Mariel con 45 MW.

Con ese pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1015 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 2035 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2075 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

