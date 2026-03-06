Cárdenas restablece comunicaciones

Luego de varios días con afectación en sus comunicaciones debido a una rotura del grupo electrógeno de la Empresa de Telecomunicaciones de Cárdenas, este jueves se restableció el servicio en la Ciudad de las Primicias.

«Desde el pasado domingo se puso fuera de servicio el grupo, sin tener una solución inmediata. A partir de no tener aseguramiento energético, la otra vía alternativa para mantener la vitalidad de las comunicaciones era el banco de batería, que tiene una duración finita y, por supuesto, se agotó. Desde ese momento se buscaron opciones, entre ellas mover un grupo de otro organismo (a partir de una autorización del gobierno provincial) para dar solución provisional en Cárdenas hasta tanto no se repare el averiado», refirió Gustavo Montesinos Reyes, director de Etecsa en Matanzas.

El directivo explicó que, además de Cárdenas, estuvieron perjudicados otros municipios como Perico, Colón, Los Arabos y Calimete. «En Cárdenas la afectación fue total: en la voz, datos, internet y telefonía móvil, porque ahí radicaba toda la tecnología que brinda esos servicios».

En cuanto a otras cuestiones, Montesinos Reyes informó que en el caso de los grupos electrógenos ubicados en los municipios, a partir de la decisión de liberar un nivel de combustible, se acordó que funcionen 6 horas diarias en los horarios: de 8:00 a 10:00 de la mañana, de 1:00 a 3:00 de la tarde y de 7:00 a 9:00 de la noche.

«En esos horarios de manera coordinada con el resto de los organismos se debe garantizar el funcionamiento de toda la infraestructura de los municipios y el servicio. Cumplirlos con exactitud le permite a la población satisfacer sus necesidades de comunicación», aseguró. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también