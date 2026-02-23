Política

23 de febrero de 2026
Solidaridad que cruza fronteras: Francia y Cuba unidos por la energía y el sector minero

En un gesto de fraternidad y cooperación internacional, organizaciones sindicales de Francia afiliadas a la Confederación General del Trabajo (CGT) realizaron un significativo donativo al Buró Sindical de la División de Producción Centro, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas (SNTEM) de Cuba.

Esta muestra de apoyo, recibida con profundo agradecimiento por los trabajadores cubanos, fortalece los históricos vínculos entre ambas entidades y contribuirá, de manera directa, al desarrollo de las actividades gremiales en el municipio de Cárdenas.

Yanlys Yanet Durán Gómez, secretaria general del Buró Provincial del SNTEM, subrayó la relevancia del hermanamiento con la CGT francesa, una relación que data de hace varios años, pero que se reactivó hace tres, con su llegada a la dirección de la organización. “Nuestros compañeros de Francia están unidos a nuestro sindicato, nos visitan cada año y han participado junto a las autoridades provinciales y al ministro del sector en actos oficiales y desfiles”, señaló Durán Gómez.

La dirigente precisó que los representantes galos pertenecen a la rama petrolera de la CGT y colaboran de manera activa en diferentes iniciativas conjuntas. Entre ellas destacan la restauración de la sala de formación del sindicato provincial, así como proyectos destinados a mejorar las condiciones laborales de los obreros del sector.

Asimismo, los sindicatos franceses han contribuido con donaciones que incluyen medicamentos, lentes de aumento, medios de protección y trajes especializados para los trabajadores directamente vinculados a la producción. (Por Haila Carrazana Horruitiner, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

