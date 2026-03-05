En medio de la compleja situación energética que enfrenta el país, la provincia de Matanzas mantiene con servicio eléctrico a circuitos vitales que garantizan la atención hospitalaria, servicios bancarios y el funcionamiento de instituciones económicas, informó el director de la Empresa Eléctrica provincial, Alejandro Rodríguez Aspeitía.

En declaraciones al colega Pedro Rizo Martínez, de TV Yumurí, Rodríguez Aspeitía precisó que actualmente cuentan con servicio los circuitos 1410 y 1406, que abarcan el centro de la ciudad de Matanzas, incluyendo bancos y establecimientos económicos. Además, están energizadas las zonas de Triunvirato, Zequeira y Cidra, así como el hospital Pediátrico, el hospital de Maternidad, el hospital de Jovellanos y el hospital de Cárdenas. El Hospital Militar también ha sido priorizado.

«De los hospitales solo resta Colón y Jagüey», explicó el directivo, quien detalló que actualmente se están suministrando 13.21 megawatts de servicio. Sin embargo, advirtió que «aunque existe el SEN (Sistema Electroenergético Nacional), todavía es muy débil la generación y lo que se está tratando es de llevar a los puntos vitales la energía».

Rodríguez Aspeitía fue enfático al señalar que «de esta forma no podemos rotar el servicio eléctrico hasta que no coja robustez el sistema electroenergético nacional», explicando que cualquier maniobra podría generar accidentes que provoquen la caída nuevamente del sistema.

Esta situación confirma que la provincia continúa operando bajo un esquema de microsistema, sin interconexión plena con el resto del país. Según información del Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, la interconexión con Matanzas desde el subsistema occidental no ocurriría de inmediato, pues se busca mayor fortaleza antes de unir los subsistemas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también