Apolo, app de la Universidad de Matanzas para acceder a plataformas digitales

Con el propósito de garantizar que ningún estudiante quede excluido del acceso a las plataformas digitales, durante el complejo escenario que vive el país, el departamento de Redes de la Universidad de Matanzas creó Apolo, una aplicación para dispositivos móviles diseñada para facilitar la creación de cuentas y la restauración de contraseñas en el dominio umcc.cu.

Según informó el departamento de Comunicación Institucional de dicha sede en sus redes sociales, lo fundamental es que los estudiantes que aún no tienen cuenta institucional pudieran crearla sin tener que trasladarse a la universidad. A través del sitio Apolo, pueden realizar todo el proceso de gestión de manera remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Explican varios integrantes del proyecto que Apolo incluye, además, un completo apartado de preguntas frecuentes, que orienta al usuario paso a paso para resolver dudas y acceder sin dificultades a los servicios digitales de la universidad. Debido a su efectividad, estudiantes de varios municipios han comenzado a generar sus cuentas.

Estudiantes universitarios realizan intercambios en sus municipios. Foto: tomada de la página de Facebook de la Universidad de Matanzas

Entre las funcionalidades está la restauración de contraseñas, algo que también constituía una problemática en la sede universitaria. Para el equipo de trabajo creador de la aplicación lo más importante es que los estudiantes puedan continuar su formación sin interrupciones, según reseñan en la red social Facebook.

La creación de Apolo, concebida y desarrollada íntegramente por jóvenes de la casa de altos estudios, es una expresión del talento y la innovación de la comunidad universitaria matancera. Esta iniciativa resulta una puerta de entrada al universo digital institucional, pues sin cuenta no hay acceso al Entorno Virtual de Aprendizaje para acceder a los materiales docentes y científicos.

Hoy la Universidad de Matanzas reorganiza sus procesos, descentralizando las actividades y apostando por la racionalidad de recursos, lo que ha obligado a extender la modalidad semipresencial a todas las carreras y potenciar el desarrollo del aprendizaje autónomo mediado por tecnologías. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también