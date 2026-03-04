Fortalece Educación en Unión de Reyes su infraestructura energética

La sede de Educación en Unión de Reyes recibió un sistema fotovoltaico de 1800 watts. La acción responde a la estrategia nacional de impulsar fuentes renovables. El nuevo equipamiento mejora las condiciones de trabajo. Además, la institución puede mantener sus servicios ante interrupciones eléctricas.

Esto aporta seguridad al funcionamiento diario. Ángel García Vázquez informó que el sistema garantiza la conexión de todas las computadoras.

También permite mantener el alumbrado necesario. Resaltó, de igual modo, que la instalación representa un avance tecnológico y demuestra compromiso con el uso de energías limpias.

Más adelante prevén colocar otro sistema en la escuela especial Abel Santamaría Cuadrado. Allí, 14 estudiantes internos podrán desarrollar sus actividades en mejores condiciones.

Lea también