Unión Eléctrica estima afectación de 2025 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1679 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4466.31 MWh, con 840 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1185 MW, la demanda 2170 MW, con 1000 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 431 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1185 MW con una demanda máxima de 3180 MW, para un déficit de 1995 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2025 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también