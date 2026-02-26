Asumirá CEDAI Atenas montaje de nuevos kits solares en Matanzas

La sociedad mercantil estatal Soluciones CEDAI Atenas asumirá el montaje de nuevos kits solares en la cubana provincia de Matanzas, como parte de un programa nacional que en este occidental territorio prevé beneficiar a centros vitales y sectores prioritarios del ámbito social.

Según precisó a la Agencia Cubana de Noticias Tania Suárez García, directora de CEDAI Atenas, la empresa participará en la instalación de más de un centenar de módulos fotovoltaicos, tarea prevista para desarrollarse en un período aproximado de un mes, con implicación de ocho equipos de trabajo.

En total, abarcaremos seis municipios de la provincia: Matanzas, Martí, Perico, Jovellanos, Pedro Betancourt y Unión de Reyes, apuntó la directiva, quien adelantó, además, que el montaje piloto ocurrirá este mismo jueves en dos sitios de esta urbe, el policlínico Carlos Verdugo y la oficina de la OBE local en el Consejo Popular de Pastorita.

Nuestros trabajadores se encuentran muy comprometidos con la tarea encomendada y quieren responder con la mayor profesionalidad posible, este tipo de actividad ya la hemos realizado antes con volúmenes de trabajo muy superiores, ahondó Suárez García, y recordó que la entidad se involucró en el último años en la puesta a punto de emplazamientos solares en Martí y Guanábana.

Yojanner Valera Martínez, especialista en Servicios Técnicos y graduado de Ingeniería en Telecomunicaciones, destacó que al grupo le invade el entusiasmo por enfrentar este desafío, el cual podría marcar un cambio significativo en la vida de muchas personas.

CEDAI Atenas nació de la Empresa de Automatización Integral CEDAI, entidad que este 25 de febrero celebra 48 años de experiencia en proveer servicios de automática, electricidad, realización de proyectos, asesoría técnica, así como también de instalación, montaje y puesta en marcha de sistemas eléctricos y automáticos.

En la provincia de Matanzas se instalarán en total 326 módulos del sistema de dos kilowatts de potencia, distribuidos en 159 viviendas aisladas, 176 centros vitales, 13 hogares maternos, 11 hogares de ancianos, 28 casas de abuelos, 19 funerarias, 32 policlínicos, 26 sucursales, 39 oficinas comerciales, y ocho centros de comunicaciones. (Por: John Vila Acosta)

