Matanzas: en Martí cambia Bandec matriz energética de su sucursal

La sucursal del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en la cabecera municipal de Martí se convirtió hoy en la tercera de la provincia de Matanzas en implementar el uso de paneles fotovoltaicos, y reafirma la apuesta de la institución por las fuentes renovables de energía.

En la página oficial Bandec Matanzas en Facebook se informa sobre el logro, que evidencia además compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad energética: «La Sucursal de #Bandec en Martí amaneció hoy operando sus servicios gracias a un nuevo sistema de paneles fotovoltaicos».

La publicación en la red social comparte fotografías tomadas durante la jornada por Arlán Saavedra, director de la sucursal, quien documentó con las instantáneas el inicio de una nueva etapa en el establecimiento, con la satisfacción de la soberanía energética ganada en beneficio de la atención al cliente y el desempeño de los trabajadores.

Garantizar la continuidad de los servicios bancarios a la población, reducir la dependencia del sistema electroenergético nacional, promover el uso eficiente de fuentes renovables de energía, y contribuir a la gestión de los contratiempos que afronta el país por el déficit de combustibles constituyen algunos de los beneficios del uso de la tecnología instalada.

Durante el mes de diciembre se logró la operatividad de la sucursal de Colón con paneles solares, experiencia pionera en la provincia, a la cual le siguió la sucursal de Cárdenas, que comenzó a operar con respaldo en paneles solares el día 4 de febrero reciente.

Tras la conclusión de la instalación y comienzo de uso de la tecnología en Martí, se procederá a la instalación de paneles solares en la dirección provincial de Bandec y las sucursales de la entidad existentes en el municipio de Matanzas; también está en planes para este 2026 lograr el cambio de matriz energética en la sucursal de Ciénaga de Zapata.

La apuesta por el uso de energía renovable en las sucursales de Bandec Matanzas se inspira en la política de la llamada Banca Verde, que promueve el compromiso con el medioambiente y la ecoeficiencia, en tanto responde a las necesidades objetivas que afronta la nación, arreciadas por la política hostil del gobierno de los Estados Unidos. (Por: Yenli Lemus Domínguez)

