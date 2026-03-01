Una Corcheita Verde cautiva a niños de Matanzas

Canto coral, ejecución de instrumentos y juegos musicales con el acompañamiento de las familias, lograron cautivar a los pequeños durante el espectáculo de cierre del período del Taller de Música la Corcheita Verde, en la Sala de Conciertos José White de esta ciudad.

Tras concluir la etapa aprovechada para contribuir desde la música al desarrollo personal y artístico de niños que poseen entre 4 y 12 años de edad, la Corcheita Verde mostró al público los resultados alcanzados durante el taller que cuenta con más de un año de trayectoria.

La interpretación de piezas en el piano, la ejecución de instrumentos de percusión, el canto coral, así como también la utilización del canon como técnica musical, devienen habilidades adquiridas durante las clases, impartidas por especialistas de la Sala White.

Es digno de resaltar el valor y la preparación de las profesoras que cada fin de semana ofrecen sus conocimientos a niños, niñas y adolescentes amantes del arte, refirió Ivis Nancy Piedra Navarro, jefa de la carrera Licenciatura en Educación-Educación Artística de la Universidad de Matanzas.

Cada uno de estos talleres garantiza el empleo de recursos culturales para formar a las nuevas generaciones, los niños no solo encuentran un espacio para desarrollar su amor por el arte, sino también una oportunidad para adquirir conocimientos técnicos acerca de la música en este caso, explicó.

Desde los asientos, la familia acompañó con orgullo cada gesto y sonrisa ante la emoción de entonar las melodías aprendidas los sábados y domingos, esta vez desde el escenario de la Sala White y frente al auditorio.

Esta es una iniciativa muy educativa y bonita, ellos esperan cada sábado para regresar a su taller, la infancia sin dudas debe tener estas actividades para crecer y compartir tanto con la familia como con sus compañeros, resaltó Lissette Jimenez Sánchez, abuela de una de las talleristas.