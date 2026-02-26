Ministerio del Interior identifica a participantes de infiltración armada con fines terroristas

Embarcación de las Tropas Guardafronteras de Cuba, pertenecientes al Ministerio del Interior

Como continuidad del proceso investigativo en torno a la agresión armada contra una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, en la zona noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, se amplía:

– Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.

Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

– Entre los participantes detenidos, de acuerdo a los interrogatorios preliminares, se identificaron a:

1- Amijail Sánchez González.

2- Leordan Enrique Cruz Gómez.

3- Conrado Galindo Sariol.

4- José Manuel Rodríguez Castelló.

5- Cristian Ernesto Acosta Guevara.

6- Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova. Se trabaja en la identificación de los otros 3.

Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez que aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo.

Además se procedió a la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones.

Se continúa el proceso de investigaciones hasta el esclarecimiento total de los hechos.

(Tomado del Ministerio del Interior)

Lea también

En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, el Minint detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la… Leer más»

***