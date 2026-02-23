Varadero: inicia la campaña nacional «Para no caer»

La Casa de la Música de Varadero fue el escenario escogido en la provincia de Matanzas para dar inicio a la Campaña Nacional Contra las Drogas «Para no caer», una iniciativa impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), instituciones culturales y de salud en Cuba.

«Para no caer” se despliega a nivel nacional con el propósito de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los riesgos del consumo de drogas y encuentra en el arte y la participación comunitaria sus principales herramientas de prevención.

El tema homónimo «Para no caer», del dúo Buena Fe, se ha convertido en el himno de esta cruzada preventiva. Su videoclip, producido por el Centro Multimedial del Ministerio de Cultura, articula música, imagen y testimonios reales para abordar la problemática desde una mirada sensible y testimonial. En la obra participaron jóvenes del Centro de Deshabituación de Adolescentes, aportando autenticidad y fuerza narrativa al relato audiovisual.

Durante el acto de lanzamiento nacional de la campaña, que nos llama a poner en primer plano la problemática de las adicciones y sus consecuencias en la vida de los jóvenes y sus familias, la doctora Elizabeth Céspedes Lantigua, especialista del centro de rehabilitación, advirtió sobre las terribles consecuencias de las adicciones, las cuales “tienen tres finales: la muerte, la prisión o la locura». Pero también destacó el lado opuesto de «la alfombra roja, que es un alta de excelencia, que reconoce a un guerrero porque se ha batido y ha superado grandes retos».

Uno de los pilares fundamentales de la campaña «Para no caer» es la participación de pacientes en recuperación, quienes comparten sus historias para que otros no repitan sus errores. Jóvenes como Xavier Delgado Rojas, quien perdió cuatro años de su vida por culpa de las drogas, o Deniel Echavarría Montero, quien logró rehabilitarse y recuperar la confianza de su familia, han llevado su mensaje a cientos de estudiantes en todo el país.

«Ahora a mi casa no van a tocar la puerta para decir que debo dinero o tengo el teléfono empeñado. Ahora voy a mis terapias, salgo con amigos verdaderos y no bebo», expresó Echavarría, quien en septiembre de 2026 comenzará la carrera de Medicina.

El gobierno cubano ha calificado el combate contra las drogas como un tema de seguridad nacional. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ratificó el compromiso de combatir este fenómeno «a sangre y fuego» contra todo el que intente contaminar las calles y a las nuevas generaciones, tal como expresara el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La campaña «Para no caer» se inscribe dentro de la estrategia nacional «Contra las drogas se gana», que articula los esfuerzos del Ministerio del Interior (MININT), la Fiscalía General y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para realizar acciones de sensibilización y alerta ante este flagelo . La iniciativa incluye conversatorios en escuelas, intervenciones en comunidades, ferias de salud, clases magistrales para familias y adolescentes, y ejercicios de vigilancia y enfrentamiento. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

