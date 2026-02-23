Economía

Unión Eléctrica prevé afectación de 1680 MW

Unión Eléctrica UNE pronostica

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1748 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4051 MWh, con 762 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. 

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1230 MW, la demanda 2100 MW, con 880 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW. 

Principales incidencias

  • Avería: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.
  • Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
  • Limitaciones en la generación térmica: 373 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada del emplazamiento de fuel Mariel con 106 MW, la entrada de 5 motores en la Patana de Regla con 40 MW, la entrada de la Patana de Melones con 40 MW, la entrada de 3 motores de Fuel Moa con 45 MW y la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 40 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1500 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 1650 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1680 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

