Economía

Unión Eléctrica pronostica 1658 MW de afectación en pico nocturno este domingo

22 de febrero de 2026 0 comment
La Unión Eléctrica informó que la víspera se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 08:11 horas durante todo el día. La máxima afectación en el horario pico fue 453 MW a las 21:00 horas. Las afectaciones se han mantenido durante toda la madrugada de hoy

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada del presente domingo. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1675 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4050 MWh, con 823 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1240 MW, la demanda 2230 MW, con 970 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Unión Eléctrica pronostica una afectación al servicio de 430 MW afectaciones

Se encuentran en avería, la unidad 2 de la CTE de Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3, 5 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento, la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Las limitaciones en la generación térmica son de 373 MW.

Para el pico se pronostica la entrada del emplazamiento de fuel Mariel con 106 MW, la entrada de 6 motores en la Patana de Regla con 49 MW, la entrada de 5 motores de la Patana de Melones con 32 MW y la entrada de 3 motores de Fuel Moa con 45 MW.

Unión Eléctrica estima afectación de 695 MW en horario pico nocturno de hoy

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1472 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1628 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1658 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

Recomendado para usted

El proyecto maicero que florece en Jovellanos

El proyecto maicero que florece en Jovellanos

Unión Eléctrica estima afectación

Pronostican para el horario pico de este sábado una afectación superior a los 1700 MW

Bandec instala paneles en Martí

Matanzas: en Martí cambia Bandec matriz energética de su sucursal

Sobre el autor: Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *