Pronostican para el horario pico de este sábado una afectación superior a los 1700 MW

La Unión Eléctrica (UNE) informó a través de redes sociales y en su página web que a las 06:00 horas de este sábado, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1 290 megawatts (MW), mientras la demanda ascendía a 2 050 MW, lo que representa 760 MW afectados. Para el horario de la media de este sábado se estima una afectación de 850 MW.

Durante la jornada del viernes, el servicio se vio interrumpido por déficit de capacidad durante las 24 horas, con una máxima afectación de 1 769 MW a las 19:10 horas, situación que se ha extendido hasta el día de hoy.

La fuente indicó que la producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5 049 megawatts-hora (MWh), con 827 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

El sistema enfrenta actualmente varias averías en centrales termoeléctricas (CTE). Se encuentran fuera de servicio por esta causa la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo. Adicionalmente, se realizan mantenimientos en la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 432 MW fuera de servicio, lo que incide directamente en la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda de la población.

Para el horario pico de este sábado, el pronóstico prevé la entrada del emplazamiento de fuel de Mariel con 107 MW, la incorporación de seis motores en la Patana de Regla con 49 MW y la puesta en funcionamiento de cuatro motores de la Patana de Melones con 24 MW.

De acuerdo con estas previsiones, se estima una disponibilidad de 1 469 MW para la hora pico, frente a una demanda máxima proyectada de 3 150 MW, lo que generaría un déficit de 1 681 MW. Por tanto, de mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de 1 711 MW durante el horario de mayor consumo.