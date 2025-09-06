Inauguran nuevo Parque  Solar Fotovoltaico en Colón

Con la inauguración oficial del nuevo parque solar fotovoltaico, ubicado a la entrada del municipio de Colón, ya suman tres las instalaciones de este tipo que buscan alcanzar la soberanía energética en un país golpeado en los últimos tiempos por intensos apagones, entre otras causas, por la obsolescencia de muchas de sus termoeléctricas.

Aunque la puesta en marcha de estos parques no ha causado el efecto esperado, sí nos conduce hacia el ansiado cambio de matriz energética mediante el uso de las energías limpias y renovables.

A la inauguración de este nuevo parque asistió el viceprimer Ministro y Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, así como autoridades del Partido y el Gobierno del territorio colombino, junto a directivos de la Unión Eléctrica de Cuba.

Aunque en la mañana de este viernes se cortó la cinta que lo dejara inaugurado oficialmente, este moderno campo de paneles entró en funcionamiento desde el 19 de julio y junto a los dos restantes ha producido un promedio de 100 mw/h en cada jornada.

Durante el acto inaugural se reconoció a una representación de los más de 400 trabajadores que intervinieron en la construcción de esta obra, a la vez que se entregaron diplomas a varias empresas destacadas.

Por su parte, la Empresa Eléctrica de Matanzas recibió un reconocimiento especial por ubicarse en una posición de avanzada en el país en la construcción de estos emplazamientos.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés aprovechó el momento para dialogar con los operarios y llamó a redoblar las acciones de seguridad y protección que prolongue su vida útil.