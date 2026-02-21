Daramys Dreke Fernández: una instructora guiada por el amor

La elegancia de Daramys Dreke Fernández resalta entre los instructores de Arte. Orgullosa lleva el micrófono junto al pulóver que la acredita como miembro de la Brigada José Martí. Ya Matanzas reconoce la voz fuerte capaz de abrazar a la Patria, entonces el auditorio de la Sala de Conciertos José White la recibe entre aplausos y entona, al unísono, el «Escaramujo» de Silvio Rodríguez.

“Los niños te siguen”, afirmó Dreke Fernández. En la escuela esperan ansiosos la llegada de la instructora, y es que no solo supone una figura indispensable en la realización de las actividades, sino que aporta desde su labor a las tareas orientadas en otras asignaturas.

“Se trata de enamorarlos, de fortalecer sus conocimientos acerca de las tradiciones culturales e históricas, y sembrar en ellos el orgullo de ser hijos dela cuna del danzón, la rumba y de poetas”, enfatizó la graduada de la octava promoción formada en las aulas de la escuela de Instructores de Arte René Fraga Moreno.

“Somos los médicos del alma, donde se encuentre un instructor de arte, en cualquier lugar, en cualquier rincón, por más pequeño que parezca, ahí estará la capacidad de llevar al corazón los más profundos sentimientos de amor y esperanza, desde la música, la danza, el teatro o las artes plásticas”, expresó.

Una familia abrigada por la naturaleza y las canciones de mamá inspiraron a la maestra de la Escuela Primaria Julio Rafael Pino Machado a optar por esta especialidad, guiada por uno de los programas gestados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con el fin de hacer de la cultura un derecho del pueblo.

“Resulta importante para nosotros, los maestros de Arte, inculcarles desde cada clase el amor por la familia, siempre dispuesta a apoyar al instructor,sembrar en ellos patriotismo, solidaridad, trabajar en equipo, esa es nuestra línea a seguir.

“Este día es de alegría pura, es una oportunidad para encontrarnos, para celebrarnos y recordar las metas y sueños que tenemos como profesionales»,argumentó acerca de la jornada de festejos por el Día del Instructor de Arte,cuya gala nacional tuvo lugar este año en Matanzas.

“La cultura es necesaria en todos los tiempos. La cultura salva todo, salva

vidas”, finalizó entre sonrisas tímidas, pero agradecidas, porque Daramys

escogió bien su propósito de vida.

