Bandec reajusta horarios y garantiza servicios esenciales

Las sucursales de Bandec en Matanzas brindan atención al público de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., como parte del reajuste de servicios aprobado ante la compleja situación energética del país.

La directora provincial, Yanetsy Chávez Camaraza, explicó que esta medida la implementan de conjunto con los Órganos Territoriales, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y garantizar la continuidad de las operaciones bancarias fundamentales.

Precisó, además, que aseguran el depósito de efectivo en los cajeros automáticos en función de la disponibilidad de dinero existente en cada sucursal. De igual forma, las Ferias Comerciales Semanales continúan realizándose en los mismos horarios y espacios, como parte del proceso de bancarización que impulsa la institución.

La comunicadora institucional, Ailín Lozano Lozano, señaló que cuando existe disponibilidad de corriente eléctrica o combustible para los grupos electrógenos, se prestan todos los servicios habituales.

En caso contrario, priorizan los aprobados para la contingencia energética, entre ellos: depósitos, extracciones según disponibilidad, entrega de tarjetas magnéticas, pagos de cheques, canjes, solicitudes de certificos y estados de cuenta.

Estas acciones resultan esenciales para sostener la estabilidad financiera del territorio en un escenario energético complejo, al tiempo que fortalecen la confianza de la población en el sistema bancario.

El reajuste organizativo y la priorización de servicios permiten garantizar operaciones básicas imprescindibles para la vida económica y social de la provincia, demostrando la capacidad de adaptación institucional ante situaciones excepcionales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

