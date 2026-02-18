Mario Sabines: «Nuestra realidad está cambiando y hay que buscar variantes»

«Nuestra realidad está cambiando, nos guste o no, y mientras tengamos el cerco con respecto a la energía impuesto por los fascistas imperialistas, hay que buscar variantes», enfatizó el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo

Adecuar los hornos de las panaderías para el uso de leña; garantizar la cocción de alimentos en círculos infantiles; la venta de carbón y de comida elaborada a la población; así como lo imperante del control sobre los elevados precios del aceite, el arroz y otros productos básicos en la alimentación, fueron algunos de los temas tratados en el más reciente chequeo en Matanzas de las medidas tomadas ante la contingencia energética.

Presidido por las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, en el encuentro se abordó además sobre lo vital de producir medicina natural para palear el déficit de medicamentos en la red de farmacias; la recogida de desechos sólidos; y las afectaciones en las comunicaciones y el bombeo de agua por los prolongados cortes eléctricos.

Kenny Cruz González, subdirector técnico de la Empresa Eléctrica Provincial, refirió que se mantiene una avería en el circuito de Amarilla, además de daños en tres subestaciones. «El lunes tuvimos circuitos con 28 horas de afectación del servicio, mientras que este martes el déficit ha sido menor, lo que nos ha permitido rotar más».

En el encuentro se chequearon también otras aristas de la salud como la distribución de oxígeno, la atención a pacientes de hemodiálisis y oncología, y la vitalidad del servicio de ambulancia.

«Nuestra realidad está cambiando, nos guste o no, y mientras tengamos el cerco con respecto a la energía impuesto por los fascistas imperialistas, hay que buscar variantes», enfatizó el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, al analizar problemáticas como las afectaciones en la cosecha de frijol y la distribución de leche para niños en la Ciénaga de Zapata.

Otro asunto tratado fue cómo mantener activos los bancos en esta contingencia, y mientras culminan el proceso de cambio de matriz energética, sobre todo por estos días en que se procede al pago de jubilados.

«Hoy frente al banco de Ayuntamiento se congregó un pueblo y eso no debe suceder. Estamos aquí para prever, para organizar. Si el combustible se asigna de manera ordenada por la aplicación Ticket, habría que pensar y decidir si también con estas instituciones puede ser una opción», sugirió Sabines Lorenzo.