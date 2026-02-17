Es uno de los rostros imprescindibles de la generación histórica de la Revolución; de los hombres que dejaron su ejemplo impregnado en la historia de la nación. El Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque fue de esos humildes combatientes que llegaron a convertirse en un estandarte de patriotismo.

Fidelista hasta lo más profundo, Almeida también escribió con tinta de plomo y valor las letras de la Revolución. Fue al Moncada con protagonismo, cuando apenas su juventud marcaba los 26 años. Luego vino la cárcel en Isla de Pinos, la hidalguía expedicionaria del Granma, y, por supuesto, la prueba mayor: los caminos de la Sierra Maestra.

En todos los casos, el luchador de verso ardiente anduvo junto a Fidel. Su voz quedó grabada cuando, ante la desventaja militar, gritó hasta sobrepasar la ilusión del enemigo: «Aquí no se rinde nadie…».

Luego de 1959 su figura quedó ligada a tareas decisivas para el país, pero su aprecio de hombre de pueblo se agigantó más después de la Sierra, mientras la música calaba profunda en su alma de revolucionario.

Quienes lo conocieron dan fe de un hombre afable, de los que inspiran confianza en tiempos difíciles, incluso, desde la sobrevida. Almeida llegó al mundo el 17 de febrero de 1927 y aún no se va. La muerte no existe para quien honró la Patria como él lo hizo, sin una mancha en su actuar, sin más ambición que la justicia y el amor.

Hoy, la hidalguía de Almeida nos convida a enfrentar las adversidades, por muy complejas que sean, con unidad y creatividad. No ceder: ese es también el legado histórico de un hombre que continúa caminando junto a su pueblo, inspirando a generaciones con la misma fuerza y determinación que lo hizo su ejemplo. (Por: Héctor Alejandro Castañeda Navarro)