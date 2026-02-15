Unión Eléctrica pronostica afectación de 1673 MW para la máxima demanda de hoy

Durante la jornada de ayer, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, incidencia que se ha mantenido a lo largo de la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día de ayer se registró a las 19:20 horas, cuando el déficit alcanzó los 1791 MW.

Como parte de las alternativas para mitigar el impacto, la generación distribuida aportó resultados significativos. La producción de energía de los 50 nuevos parques solares fotovoltaicos ascendió a 4784 MWh, con una máxima potencia entregada de 845 MW en el horario de máxima demanda.

Al iniciar la mañana de hoy, la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1240 MW, mientras la demanda ascendía a 2035 MW, lo que representa una afectación de 935 MW. Para el horario de la media se estima una afectación de 750 MW, según los datos ofrecidos por las autoridades del sector.

Las principales incidencias en la generación térmica continúan siendo diversas averías. Se encuentran fuera de servicio por esta causa la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 2 de la CTE Felton y las Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

A esto se suman las unidades en mantenimiento: la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. En total, las limitaciones en la generación térmica ascienden a 437 MW fuera de servicio.

Para el horario pico de hoy se prevé la entrada de la Patana de Regla con 24 MW, así como la incorporación de 6 motores en el emplazamiento de Moa, que aportarán 84 MW, y 7 motores del emplazamiento de Mariel, con 105 MW.

Con estas incorporaciones, se estima una disponibilidad de 1457 MW para el horario pico. Sin embargo, la demanda máxima pronosticada es de 3130 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones actuales, se prevé un déficit de 1673 MW y una afectación de 1703 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)