Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 741 MW para el horario pico nocturna

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de este sábado. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 719 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 50 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 711 MWh, con 770 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 260 MW, la demanda 1 851 MW, con 596 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 750 MW.

Principales incidencias

Se encuentran en avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

En mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Mientras que por limitaciones en la generación térmica habrá fuera de servicio 437 MWPara el pico se pronostica la entrada de Patana de Regla con 59 MW y la entrada de 5 motores en el emplazamiento de MOA con 70 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1 389 MW con una demanda máxima de 3 100 MW, para un déficit de 1 711 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 741 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)