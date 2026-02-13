Unión Eléctrica prevé afectación de 1769 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1738 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 50 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5066 MWh, con 840 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1160 MW, la demanda 1900 MW, con 750 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 439 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 1 de Energás Varadero con 30 MW, la entrada de Patana de Regla con 66 MW y la entrada de 7 motores en el emplazamiento de MOA con 105 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1361 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1739 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1769 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

