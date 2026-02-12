Matanzas: acometen reparación de envergadura en importante conductora

Fuerzas especializadas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas laboran intensamente en varias acciones de mantenimiento en averías que afectan seriamente el suministro de agua a una parte considerable de la población yumurina que recibe el abasto mediante la conductora de 32 pulgadas que conecta el sistema de pozos de Bello con la red de distribución.

Para acometer estas obras, alguna de gran envergadura, fue necesario realizar una parada planificada en el bombeo desde la medianoche de este miércoles, interrupción que permitirá a las diferentes brigadas solucionar las averías que afectan el caudal.

Las ejecuciones comprenden labores de reparación de una válvula de 24 pulgadas en el sistema de rebombeo de Versalles. Desde bien temprano los operarios, capitaneados por el jefe de brigada de conductora Alberto Acosta, lograron retirar el mecanismo regulador y transportarlo hacia los talleres de la UEB Electromecánica donde se corrigieron los desperfectos. En el transcurso de la jornada se logró conectar el equipo a la tubería, erradicando así un escape en el suministro del vital líquido.

Fotos: Tomadas de la página de Facebook de Empresa

Como noticia halagüeña que sin dudas beneficiará a la población de Versalles, en los próximos días se instalarán dos modernos equipos que incrementarán el volumen de agua hacia las diferentes zonas de este consejo popular.

En la calle Sargazaso, esquina Mujica, proliferó un agujero producto de una fuga en la conductora de 32 pulgadas que abastece a la urbe desde los manantiales de Bello.

Para los vecinos devino un quebradero de cabezas ante el peligro que representaba para las personas que transitaban el lugar, incluyendo los vehículos. La problemática que representaba esta fuga para la comunidad se acrecentó debido a personas bañaban animales de tiro, y hasta los muchachones del barrio que lo convirtieron en una especie piscina.

La situación se tornó un señalamiento recurrente por parte de la comunidad, pero desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado advierten que para lograr su eliminación se hacía preciso detener el abasto en una parte considerable de la cabecera provincial, afectando a varios barrios de la ciudad.

La salida de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, junto a otros factores, conllevaron a los directivos de esta entidad a crear las condiciones propicias para establecer una parada de 20 horas con el fin de solucionar esta avería, a lo que se sumaron otras acciones de reparación.

Guillermo Cue, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, explica que a partir de las irregularidades en el sistema de conductora de Bello, se intensificó un salidero en la calle Sargasazo que afecta el tubo de 24 pulgadas.

“Esto indudablemente es una avería considerable catalogada de gran envergadura por concepto de pérdidas, cálculos que establecen un próxima do de unos 60 litros por segundo que dejaban de llegar a los hogares matanceros.

“Decidimos realizar una serie de trabajos al unísono, como el cambio de válvula en Versalles, la supresión de un salideros en el centro de distribución en El Naranjal, y la solución de esta fuga en Sargasazo, que disminuía considerablemente el volumen de agua a entregar”.

El directivo informa que la complejidad de las labores obligó a desaguar las tuberías, proceso que toma unas 20 horas a lo sumo, porque la conductora debe quedar sin carga.

Las acciones en la calle Sargasazo representan la ruta crítica de la jornada. Los operarios dirigidos por Yagüi, como nombran al jefe de brigada Iraudi Esquijerosa, llegaron al lugar desde bien temprano en la mañana.

Aunque los campos de pozos se detuvieron a la medianoche, la gran conductora aún posee un gran volumen de agua en su interior, lo que dificulta la difícil tarea.

El trazado de esta gruesa tubería data de los años 60. Junto a la corrosión por la larga explotación, se suman los materiales con que fue confeccionada. Se trata, explican los especialistas, de una conductora de acero reforzada con alambrones de 12 milímetros recubiertos de hormigón.

En la actualidad para este tipo de sistemas de abasto se emplean los tubos de polipropileno, material menos corrosivo y con una vida útil de 50 años. Sin embargo la difícil situación del país convierte en una tarea casi imposible cambiar los 36 kilómetros de tuberías necesarios.

Por ello el soldador Michel Perdomo apenas se inmuta cuando llega al lugar. Espera en silencio que la retroexcavadora perfore el gran orificio para determinar el grado de rotura.

A dos metros de profundidad el tubo asoma, y con él, una rajadura de varios centímetros por donde brota agua copiosamente. Una pipa de limpieza de fosa comienza el proceso de agotamiento mecanizado para extraer el líquido estancado.

Los hombres saltan al pronunciado foso para determinar la magnitud del daño. Tras el diagnóstico se disponen a soldar los orificios.

Los vecinos entablan conversación con el personal especializado, algunos indagan, otros cuestionan la demora, más de uno agradece. Las explicaciones y argumentos logran el entendimiento de los pobladores. Los factores de la comunidad también contribuyen a las necesarias explicaciones.

Han pasado casi 14 horas desde que las bombas instaladas a los pozos de la cuenca de los ríos San Juan y San Agustín permanecen detenidas.

En la calle Sargasazo las acciones van finalizando. Dentro de muy poco de aquel salidero que horadó la vía solo quedará el recuerdo. Mas, los hombres de la brigada de conductora saben que la vieja tubería puede rendirse en cualquier otro punto. Al menos ellos siempre estarán dispuestos a hacer la hombradía sin importar la complejidad del trabajo, ni la magnitud de la rotura. (Tomado de la página de Facebook de Empresa de Acueducto y Alcantarillado Matanzas)

